Покусанная собаками улан-удэнка получила письмо из Шотландии

Врачи разрешили Татьяне Лоскутниковой ненадолго вставать
В Москве продолжается лечение улан-удэнки Татьяны Лоскутниковой, пострадавшей от нападения стаи собак. Недавно девушка получила неожиданный привет из Шотландии.
– Ещё одна весточка прилетела от шотландских друзей. Благодарим нашу подписчицу, что сообщила о письме для Танюши, которое лежало в почтовом отделении, – написали родственники девушки в социальных сетях.
Они также сообщили, что Татьяне разрешили ненадолго вставать. По-прежнему нельзя поворачиваться, лежать можно только на спине.
– Тяжело, конечно, в одном положении, но это непременное условие реабилитации. Йодик благополучно добрался до хозяйки, кстати. Таня очень рада! – поделились близкие.
В комментариях улан-удэнцы горячо поддерживают семью и интересуются самочувствием Тани.
– Давно не было новостей от Танечки... Но пусть она знает, что за неё всё равно все держат кулачки и переживают. Пусть девочка поправляется скорее. Сил тебе, Танюшка, – пожелала подписчица.
– Спасибо что рассказываете, как дела у Тани. Главное терпение, ведь - курочка по зернышку клюет. И всё будет хорошо. Обнимаю Таню! – пишет улан-удэнка.
– Ну, слава Богу, вести о Танечке. Последнее время захожу в инсту, чтобы узнать оТане, держись, наша девочка, – добавляет другой пользователь.
Напомним, в конце минувшего года 20-летняя жительница поселка Забайкальский в Улан-Удэ стала жертвой жестокого нападения бродячих собак. Татьяна Лоскутникова получила серьезные увечья и в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Сейчас девушка проходит лечение в московской клинике имени Сеченова.
фото: из соцсетей близких
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