Мэр хочет превратить Улан-Удэ в Токио

В столице Бурятии высадят японскую сакуру





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал неофициальный старт ежегодному проекту «Зеленый город». За два предыдущих года в столице Бурятии уже высадили почти 70 тысяч саженцев. Основная проблема в Улан-Удэ – песчаная почва. Поэтому в этом году будут проводить эксперименты с использованием торфогрунта и травосмеси. Первые работы начнутся уже в марте, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Как рассказал сам Игорь Шутенков на страницах в соцсетях, в 2021 году в Улан-Удэ планируется сделать порядка 90 новых «зеленых зон».- Посадим на улицах и скверах клен, березу, грушу, сирень, шиповник и другие культуры. Самым масштабным объектом считаю Набережную города. Там высадим тысячу яблонь, - сообщил мэр.Также в центре Улан-Удэ появится аллея сакуры как в Японии.«В конце марта в Японии начинает цвести сакура и ежегодно тысячи туристов отправляются туда именно для того, чтобы посмотреть на распускающиеся бутоны японской вишни. В прошлом году вся Бурятия любовалась цветущей сакурой (на самом деле это луизеания или миндаль трёхлопастный) возле 10-го корпуса ВСГУТУ, а в этом году администрация города посадит 50 таких луизеаний в центре Улан-Удэ возле лестницы у Дома быта», - рассказали в КГХФото: КГХ