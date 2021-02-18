В Забайкалье на два часа сократили время продажи алкоголя

Теперь его нельзя купить с 20:00 до 10:00, ранее продажи закрывались с 23:00 до 8:00



В Забайкальском крае меняется режим розничной торговли алкоголем. Время продажи спиртосодержащей продукции уменьшится на два часа, сообщил официальный портал региона.Ранее закон ограничивал продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. После изменений в действующее законодательство - продажа теперь запрещена с 23:00 до 10:00.



Поправки в действующий региональный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции поддержали депутаты Законодательного собрания края.



Как отметил прокурор Забайкальского края Максим Ершов, ситуация с алкоголизацией населения в крае является крайне тревожной. Практически половина всех преступлений на территории региона совершается в состоянии алкогольного опьянения, а после отмены ограничений на продажу спиртного с 20:00 до 11:00 в апреле 2018 года в крае отмечается рост таких преступлений. Он заметил, что удельный вес этих преступлений почти на 20 процентов превышает среднероссийский показатель.



Между тем, сейчас в 59 регионах РФ наряду с федеральными ограничениями времени продажи алкогольной продукции действуют и региональные запреты, которые показали свою эффективность.



Закон вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

