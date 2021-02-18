В Улан-Удэ мужчина изобразил гусеницу на пешеходном переходе

В социальных сетях появился видеоролик, где улан-удэнец ползет по «зебре»

– Наверное, так удобней переходить дорогу. Не повторять, опасно для жизни! С пешеходом все хорошо. Он пополз до конца переходного перехода, встал и пошёл, – прокомментировали видео в соцсети.







В сообществе «Весь Улан-Удэ» выложили видеоролик, на котором запечатлен мужчина, ползущий как гусеница по пешеходному переходу, предположительно, в районе КПП на Левом берегу. Странный поступок земляка вызвал много вопросов в Интернет-сообществе.Тем не менее, жители начали строить догадки. Одни запереживали за физическое здоровье земляка, а другие – осудили за опасную выходку.– Все снимают, смеются, а человеку так и никто не помог. Печально! – пишет улан-удэнка.– Вообще несмешно, страшно жить в таком обществе, когда всем лишь бы снять видео, а не узнать – вдруг человеку плохо, – строит догадки другой комментатор.– Видно же, что это просто прикол, только такие шутки опасны для жизни. Могла машина ехать и не увидеть его и шуточки конец, – отвечают там же.– Написано же в посте, потом встал и... Пошел! Идиотский спор был, видимо жизнь не дорога, бравирует этим, – пишет другой пользователь.За два часа видео набрало 40 тысяч просмотров. В конце видео заметно, что, по всей видимости, компания друзей ожидала улан-удэнца на другой стороне перехода и снимала происходящее на камеру.фото: скрин из видео