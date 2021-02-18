В Бурятии установлен прожиточный минимум на 2021 год

В среднем на душу населения прожиточный минимум составит 12 810 рублей







В Бурятии вступило в силу постановление правительства республики об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. В среднем на душу населения прожиточный минимум составит 12 810 рублей, для трудоспособного населения – 13 298 рублей, для пенсионеров - 10 372 рубля, для детей – 13 441 рубль, сообщили в минэкономики республики..



Согласно документу, прожиточный минимум устанавливается в целом на 2021 год. По сравнению с прожиточным минимумом на душу населения в Российской Федерации на 2021 год (11 653 рубля), его величина в республике выше на 10%.



С настоящего времени согласно изменениям в законодательстве прожиточный минимум устанавливается в целом на год. Начиная с 2022 года, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения будет приниматься на следующий год до 15 сентября текущего года.



Прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.



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