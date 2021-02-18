В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Трое злоумышленников избили и отобрали сотовый телефон у горожанина
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, находясь накануне ночью на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе, обратили внимание на мужчину в крови. Мужчина пояснил, что в подземном переходена негонапали трое незнакомцев, избили и отобрали сотовый телефон.
Росгвардейцы посадили потерпевшего в служебный автомобиль, оказали ему первую медицинскую помощь и отправились на отработку территории. На соседней улице наряд заметил подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, его опознал потерпевший. Одежда задержанного была в крови, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Росгвардейцы передали потерпевшего карете скорой медицинской помощи, а 22-летнего подозреваемого – сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия
Росгвардейцы посадили потерпевшего в служебный автомобиль, оказали ему первую медицинскую помощь и отправились на отработку территории. На соседней улице наряд заметил подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, его опознал потерпевший. Одежда задержанного была в крови, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Росгвардейцы передали потерпевшего карете скорой медицинской помощи, а 22-летнего подозреваемого – сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия
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