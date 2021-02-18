Житель Бурятии убил односельчанина железным совком

Будущие жертва и убийца вместе пили, а потом поссорились



В Бурятии 17 февраля около полуночи в одном из строений в селе Петропавловка обнаружено тело 63-летнего мужчины с повреждениями туловища и головы. На месте происшествия задержан 58-летний местный житель, с которым потерпевший употреблял спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, по подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 58-летний местный житель, с которым потерпевший употреблял спиртные напитки. Мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы, ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Петропавловка в помещении бывшей обувной мастерской. Мужчина злоупотреблял спиртным. Вечером 16 февраля к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали распивать алкогольные напитки. Однако спустя пару часов во время застолья между мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая на фоне алкогольного опьянения в потасовку.



Обвиняемый повалил собутыльника на пол, с силой стал наносить ему удары ногами по туловищу, после чего схватил металлический совок, которым продолжил избивать противника по голове. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, нападавший успокоился, лег на кровать и уснул. Около полуночи он проснулся. Увидев мертвого гостя, мужчина позвонил в полицию и на месте дождался приезда участников следственно-оперативной группы.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

