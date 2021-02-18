В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу серебра

Украшения похитил сторож здания, в которое переезжала ювелирная мастерская



В дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ поступило заявление от 62- летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в помещении административного здания, расположенного по улице Кирова, похитил серебряные изделия. Ущерб составил 18 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого - 52-летнего сторожа этого здания, который знал, что в помещении идет ремонт, где в скором времени откроется ювелирная мастерская. Мужчина наблюдал, как в последние дни работники обустраивают помещение, заносят вещи в коробках.



Полицейские установили, что после рабочего дня злоумышленник, подобрав ключи, проник в помещение и похитил коробку с серебряными изделиями. После мужчина выехал в Иркутскую область, где проживал ранее. Похищенное злоумышленник успел распродать, но часть ущерба восстановлена потерпевшему.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в МВД по Бурятии.



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