Работники ТГК-14 выиграли спор с руководством «Генерация Бурятии»

Трудовой арбитраж при минэкономики республики удовлетворил четыре из пяти требований энергетиков



Временный трудовой арбитраж при минэкономики Бурятии в составе трех независимых трудовых арбитров согласился с аргументированными доводами первичной профсоюзной организации «Генерации Бурятии» (филиал ТГК-14), полностью удовлетворив три из пяти пунктов требований рабочих, один – частично и один отклонил. Решение о создании временного трудового арбитража было принято на сентябрьской III отчетно-выборной конференции профсоюза энергетиков, сообщили в Объединении организаций профсоюзов Бурятии.



Первый пункт требований удовлетворен частично: обязать ПАО «ТГК №14» выплатить работникам филиала «Генерации Бурятии» 50-процентную льготу за потребляемую электрическую и тепловую энергию за 2019 год с учетом произведенных выплат в 2020 году в размере 400 рублей в составе тарифных ставок. Второй пункт требований удовлетворен полностью: обязать предприятие проиндексировать зарплату работников филиала с 1 июля 2020 года на 3% исходя из минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) в размере 7108 рублей.



Третье требование удовлетворено полностью: обязать произвести перерасчет заработной платы за 2019 год исходя из расчета ММТС в размере 6812 рублей, утвержденной в тарифе РСТ Бурятии за 2019 год.

Пятое требование также удовлетворено полностью: обязать предоставлять работникам филиала единовременную выплату при уходе работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере ММТС.

Однако отказано в четвертом требовании о принятии программы - по доведению размера ММТС до уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением. Работа над ним продолжается - 16 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке отраслевого регионального соглашения в энергетике Бурятии под председательством заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова.



На предыдущих заседаниях рабочей группы вице-премьер заострял внимание на том, что отраслевое тарифное соглашение, как нормативный документ, должен быть обязательно - и в электроэнергетике, и в теплоэнергетике. Сама подготовка подобного соглашения - процесс далеко не простой, но он уже идет полным ходом. Профсоюзам и руководству ТГК-14 надо прийти к согласованной позиции. Главная задача на сегодня – это повысить тарифную ставку рабочим без увеличения тарифа для конечного потребителя, для населения, а значит, за счет внутренних резервов предприятия.



Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» Андрей Аблязов отметил, что пока рассматривается только вариант поиска резервов в самой отрасли, которые уже практически полностью исчерпаны. По его словам, соглашение, его окончательный вариант, должен пройти согласование на ближайшем Совете директоров ТГК-14, который должен состояться 5 марта 2021 года. А до этого времени, работа комиссии по спорным пунктам регионального отраслевого соглашения в энергетике Бурятии будет продолжаться.



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Фото: "Номер один"

Временный трудовой арбитраж при минэкономики Бурятии в составе трех независимых трудовых арбитров согласился с аргументированными доводами первичной профсоюзной организации «Генерации Бурятии» (филиал ТГК-14), полностью удовлетворив три из пяти пунктов требований рабочих, один – частично и один отклонил. Решение о создании временного трудового арбитража было принято на сентябрьской III отчетно-выборной конференции профсоюза энергетиков, сообщили в Объединении организаций профсоюзов Бурятии.Первый пункт требований удовлетворен частично: обязать ПАО «ТГК №14» выплатить работникам филиала «Генерации Бурятии» 50-процентную льготу за потребляемую электрическую и тепловую энергию за 2019 год с учетом произведенных выплат в 2020 году в размере 400 рублей в составе тарифных ставок. Второй пункт требований удовлетворен полностью: обязать предприятие проиндексировать зарплату работников филиала с 1 июля 2020 года на 3% исходя из минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) в размере 7108 рублей.Третье требование удовлетворено полностью: обязать произвести перерасчет заработной платы за 2019 год исходя из расчета ММТС в размере 6812 рублей, утвержденной в тарифе РСТ Бурятии за 2019 год.Пятое требование также удовлетворено полностью: обязать предоставлять работникам филиала единовременную выплату при уходе работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере ММТС.Однако отказано в четвертом требовании о принятии программы - по доведению размера ММТС до уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением. Работа над ним продолжается - 16 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке отраслевого регионального соглашения в энергетике Бурятии под председательством заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова.На предыдущих заседаниях рабочей группы вице-премьер заострял внимание на том, что отраслевое тарифное соглашение, как нормативный документ, должен быть обязательно - и в электроэнергетике, и в теплоэнергетике. Сама подготовка подобного соглашения - процесс далеко не простой, но он уже идет полным ходом. Профсоюзам и руководству ТГК-14 надо прийти к согласованной позиции. Главная задача на сегодня – это повысить тарифную ставку рабочим без увеличения тарифа для конечного потребителя, для населения, а значит, за счет внутренних резервов предприятия.Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» Андрей Аблязов отметил, что пока рассматривается только вариант поиска резервов в самой отрасли, которые уже практически полностью исчерпаны. По его словам, соглашение, его окончательный вариант, должен пройти согласование на ближайшем Совете директоров ТГК-14, который должен состояться 5 марта 2021 года. А до этого времени, работа комиссии по спорным пунктам регионального отраслевого соглашения в энергетике Бурятии будет продолжаться.Как ранее писал «Номер один», в конце 2020 года загорелся трудовой конфликт на ТГК-14: сначала были многочисленные обращения в госорганы, потом дело дошло до одиночных пикетов, а в декабре протестующие работники заявили в СМИ о голодовке.Фото: "Номер один"