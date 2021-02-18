18.02.2021
Работники ТГК-14 выиграли спор с руководством «Генерация Бурятии»

Работники ТГК-14 выиграли спор с руководством «Генерация Бурятии»

Трудовой арбитраж при минэкономики республики удовлетворил  четыре из пяти требований энергетиков

Временный трудовой арбитраж при минэкономики Бурятии в составе трех независимых трудовых арбитров согласился с аргументированными доводами первичной профсоюзной организации  «Генерации Бурятии» (филиал ТГК-14), полностью удовлетворив три из пяти пунктов требований рабочих, один – частично и один отклонил. Решение о создании временного трудового арбитража было принято на сентябрьской  III отчетно-выборной конференции профсоюза энергетиков, сообщили в Объединении организаций профсоюзов Бурятии.

Первый пункт требований удовлетворен частично: обязать ПАО «ТГК №14» выплатить работникам филиала «Генерации Бурятии» 50-процентную льготу за потребляемую электрическую и тепловую энергию за 2019 год с учетом произведенных выплат в 2020 году в размере 400 рублей в составе тарифных ставок. Второй пункт требований удовлетворен полностью: обязать предприятие проиндексировать зарплату работников филиала с 1 июля 2020 года на 3% исходя из минимальной месячной тарифной ставки (ММТС)  в размере 7108 рублей.

Третье требование удовлетворено полностью: обязать произвести перерасчет заработной платы за 2019 год исходя из расчета ММТС в размере 6812 рублей, утвержденной в тарифе РСТ Бурятии за 2019 год.  
Пятое требование  также  удовлетворено полностью: обязать предоставлять работникам филиала единовременную выплату при уходе работников в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере ММТС. 
Однако отказано в четвертом требовании о принятии программы -  по доведению размера ММТС до уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением. Работа над ним продолжается -  16 февраля   состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке  отраслевого регионального соглашения в энергетике  Бурятии под председательством заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова.  

На предыдущих заседаниях рабочей группы вице-премьер заострял внимание на том, что отраслевое тарифное соглашение, как нормативный документ, должен быть обязательно - и в электроэнергетике, и в теплоэнергетике.  Сама  подготовка подобного  соглашения -  процесс далеко не простой, но он уже идет полным ходом. Профсоюзам и руководству ТГК-14 надо прийти к согласованной позиции. Главная задача на сегодня – это повысить тарифную ставку рабочим без увеличения тарифа для конечного потребителя, для населения,  а значит, за счет внутренних резервов  предприятия.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» Андрей Аблязов  отметил, что пока рассматривается только вариант поиска резервов в самой отрасли, которые уже практически полностью исчерпаны. По его словам, соглашение, его окончательный вариант, должен пройти согласование на ближайшем Совете директоров ТГК-14, который должен состояться 5 марта 2021 года.  А до этого времени, работа комиссии   по спорным пунктам регионального отраслевого соглашения в энергетике Бурятии будет  продолжаться. 

Как ранее писал «Номер один», в конце 2020 года загорелся трудовой конфликт на ТГК-14: сначала были многочисленные обращения в госорганы, потом дело дошло до одиночных пикетов, а в декабре протестующие работники заявили в СМИ о голодовке.




Фото: "Номер один"
ТГК-14 конфликт
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