В Бурятии 23 февраля проведут массовую акцию с гвоздиками

Акция «Защитим память героев» пройдет по всей стране



В Бурятии 23 февраля в 11:00 всех неравнодушных жителей республики приглашают взять гвоздики или другие цветы и отправиться на ближайший мемориал или воинское захоронение и возложить цветы в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



- Сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом памяти и уважения к ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества. Они защитили нас от физического уничтожения и геноцида, теперь мы должны защитить память о героях, дедах и прадедах, - пишет оргкомитет акции, в который вошли партия «Единая Россия» совместно с Молодой Гвардией, Волонтерами Победы и Боевым Братством Бурятии

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В память об участии в акции предлагается выкладывать посты с хештегами #ЯПомню и #ЗащитимПамятьГероев03. В Улан-Удэ цветы и венки возложат на 6 городских мемориалах и памятниках. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Защитим память героев».





фото: правительство РБ