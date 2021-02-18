В Бурятии спасатели ночью искали рыбаков на Байкале

У одних в снежном заносе застрял автомобиль, еще один рыбак получил ушиб спины на льду



В Бурятии накануне вечером два рыбака, находящиеся в районе байкальского острова Ярки, запросили помощь спасателей. Один из рыбаков застрял на автомобиле в снежном заносе, другой ожидал его в палатке с запасом продуктов и дров.



Спасатели Северобайкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) обнаружили застрявший автомобиль и водителя в 18 км от поселка Нижнеангарск, извлекли автомобиль из заноса, после чего на протяжении 2 км расчищали путь для движения.



Когда дальнейшее движение к стоянке на автомобиле оказалось невозможным из-за снежных заносов, продолжили путь на снегоходах. Обнаружили второго рыбака, находящегося в палатке, транспортировали его к месту нахождения автомашины. От эвакуации пострадавшие отказались. В два часа ночи работы были завершены, сообщили в пресс-службе БПСО.



Той же ночью спасателям Посольского поисково-спасательного подразделения БПСО поступил вызов от двух мужчин, рыбачивших в районе дельты реки Селенга, в местности Маяк. Один из них упал, ушиб спину, самостоятельно передвигаться далее не мог. Рыбаки ожидали помощи в зимовье. Спасатели обнаружили мужчин, оказали пострадавшему первую помощь, транспортировали его до поселка Ранжурово и передали бригаде врачей скорой помощи.



Фото: БПСО

