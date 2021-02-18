В Бурятии собаки продолжают нападать на людей

Муниципалитетам поручено усилить контроль за ситуацией с самовыгулом домашних псов



В Бурятии за прошедшие сутки, как в Улан-Удэ, так и в районах республики зафиксированы новые случаи нападения собак на людей, в том числе - на детей. В ряде случаев установлено, что нападали собаки, находящиеся на самовыгуле. Об этом заявил сегодня на рабочем совещании, посвященном ходу реализации мероприятий по предотвращению распространения и профилактике бешенства среди людей и животных, вице-премьер правительства республики Петр Мордовской.



«Это значит одно – главам районов, главам сельских поселений необходимо донести до людей через средства массовой информации, соцсети, мессенджеры, до пожилых граждан через районные газеты, что самовыгул домашнего животного не допустим. Это прописано законодательством, за это грозит административный штраф, который у нас с недавнего времени увеличился», - сказал Петр Мордовской.



«Активная иммунизация животных идет во всех районах республики. Но, коллеги, во время подворовых обходов, необходимо с владельцами животных вести и разъяснительные беседы по недопущению нахождения домашнего животного за пределами домовладения, поскольку собака не только может заразиться бешенством, но и напасть на человека», - подчеркнул вице-премьер.



В ходе совещания отмечено, что в 15 муниципальных образованиях Бурятии введен режим повышенной готовности или стоит угроза по бешенству. При этом в районах успешно реализуются мероприятия по иммунизации домашних животных против бешенства. Всего за неделю в ходе подворового обхода в республике иммунизировано свыше 23 тысяч собак и кошек.



Вместе с тем, поручено усилить административный контроль в Муйском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Хоринском районах, городе Северобайкальск. А главам муниципальных образований, где обстановка по бешенству остается неблагополучной, усилить работу для стабилизации обстановки. Результаты исполнения поручений будут рассмотрены на рабочем совещании через неделю, сообщили в Республиканском агентстве по ГО и ЧС.



Напомним, 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях», согласно которым увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных. Для граждан увеличился до 3-5 тысяч рублей, ранее он составлял 500-1000 рублей. В случае установления факта нападения домашнего животного на человека владельцу собаки будет грозить штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам 5 тысяч- 10 тысяч рублей, юридическим лицам - 50 тысяч- 100 тысяч рублей.



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