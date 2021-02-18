Жителю Читы предъявлено обвинение в убийстве девятилетней девочки

Тридцатитрехлетний мужчина выстрелил из ружья в дверь соседей после ссоры с ними



В Забайкалье расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Читы по признакам состава преступления части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 17 февраля около 17:00 часов между обвиняемым и жителями соседней квартиры произошел конфликт, в ходе которого мужчина из ружья произвел выстрел во входную дверь соседей. В результате полученных огнестрельных ранений скончалась 9-летняя девочка, находившаяся в квартире. Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии, прибывшими по сообщению о преступлении.



Следователи СК совместно с криминалистами и сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли оружие, предметы, следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования.



Сегодня мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.



В связи с необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий, наличием малолетней потерпевшей, а также циничностью и дерзостью совершенного преступления руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов передал уголовное дело для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.



Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле руководителя следственного управления.



Фото: buryatia.sledcom.ru



