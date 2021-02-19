В Бурятии директор компании год не платил зарплату своему бухгалтеру

Попытка сэкономить закончилась для руководителя судом и сроком





В Еравнинском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора золотодобывающего предприятия. Он обвинялся по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, руководитель компании с июня 2017 по июль 2018 годов не выплачивал зарплату бухгалтеру предприятия. Общая сумма долга составила 362 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры района.Суд признал директора виновным и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В настоящее время задолженность перед работником погашена в полном объеме.Фото: «Номер один»