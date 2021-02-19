В Бурятию прибыл министр спорта России

Олег Матыцин подпишет соглашение между федеральным ведомством и республикой
В Улан-Удэ прилетел министр спорта России Олег Матыцин. В рамках рабочей поездки он подпишет соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ и Бурятией, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Олег Матыцин примет участие в открытии первого в России круглогодичного регионального центра по стрельбе из лука и посетит ряд спортивных объектов. В том числе строящихся: в селе Сотниково Иволгинского района - спортивный зал, в Улан-Удэ - региональный центр единоборств, региональный центр по хоккею, физкультурно-спортивный комплекс, зал настольного тенниса и ледовую арену «IceМетр».
Также министра спорта России встретится с руководителями федераций Бурятии по базовым видам спорта: боксу, вольной борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам.
Фото: egov-buryatia.ru
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