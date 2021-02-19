В Бурятии Росатом забрал под нужды добычи урана земли Витимского лесничества

Это один из первых в России успешный опыт перевода земель лесного фонда в земли для промышленного использования



АО «ВНИПИпромтехнологии» (инжиниринговый центр уранового холдинга АРМЗ - горнорудного дивизиона госкорпорации Росатом) выполнило проект перевода земель фонда Витимского лесничества Бурятии в категорию промышленных, сообщили в пресс-службе компании «Атомредметзолото». Заказчиком работ стало АО «Хиагда», также входящее в контур управления холдинга АРМЗ.



«Простота проекта только кажущаяся. Это один из первых в России успешный опыт решения имеющегося противоречия законодательства в интересах недропользователя», - говорит генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии» Алексей Шеметов.



АО «Хиагда» получило лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу урана на Количканском и Дыбрынском месторождениях урана в Бурятии. Однако начать освоение месторождений предприятие не могло до того момента, когда лесные массивы не будут переведены в земли промышленной категории.



«Противоречие в следующем. Государство принимает решение, что определенные месторождения полезных ископаемых могут разрабатываться и организует соответствующие аукционы или конкурсы. Когда победитель получает лицензию и приступает к проектированию, то оказывается, что на лицензионном участке есть другая федеральная собственность, в данном случае - лес. Законодательство о недропользовании позволяет вести работы, а законодательство о землепользовании, в том числе лесном хозяйстве - нет. И нет единого окна комплексного предоставления участка недр и дневной поверхности. Мы смогли проложить правовую тропу, чтобы переводить леса из состава земель лесного фонда в земли для промышленного использования – недропользования», - объясняет Алексей Шеметов.



По итогам работ вышло распоряжение правительства России о переводе необходимых земель лесного фонда Витимского лесничества Бурятии в категорию промышленных в интересах недропользователя – АО «Хиагда».



«В настоящее время мы прорабатываем стандартный механизм аренды земель у Росимущества, чтобы в будущем применять уже утвержденную, изученную процедуру в подобных случаях в интересах других недропользователей», - говорит Алексей Шеметов.



Фото: АО «Хиагда»

