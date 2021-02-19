Жительница Бурятии выплатила свыше 140 тысяч рублей ущерба от ДТП

Автоледи без полиса ОСАГО совершила столкновение с автомобилем, припаркованным у обочины дороги





Жительница Бурятии, не застраховавшая автогражданскую ответственность, оплатила свыше 140 тысяч рублей ущерба от ДТП из собственного кармана, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины за рулем иномарки. Она совершила столкновение с автомобилем, припаркованным у обочины дороги. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинен имущественный ущерб, оцененный экспертами в 142 100 рублей.



В связи с тем, что на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП. В ходе исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находившиеся на расчетных счетах в банках. Погашение задолженности в пользу пострадавшей стороны осуществлялось за счет денежных средств на счетах женщины, а также из ее заработной платы.



На сегодняшний день с автоледи взыскано 142 100 рублей материального ущерба, а также 9 947 рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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