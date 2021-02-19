В Бурятии суточные показатели COVID-19 в пользу выздоровлений 147:103

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 808



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 808. Это на 103 случая больше, чем было в четверг, 54% (17 335) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 698 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 103 новых случаев коронавируса: 78 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 454 человека.



В стационарах получают лечение от коронавируса 732 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 487. В отделениях реанимации находится 85 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.



Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19, наблюдается 178 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 30 435 (+147) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1288 коек, занято – 732, свободно – 556 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2610 человек, с нарастающим итогом – 828 142 человек.



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