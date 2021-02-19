Знаменитый писатель высмеял пост советника главы Бурятии





Спустя более недели с момента публикации советником главы Бурятии Алдаром Бадмаевым притчи о говне в интернет-сообществе не утихает обсуждение скандального поста чиновника. Так, причта привлекла внимание известного писателя, главного редактора русского издания журнала Esquir Сергея Минаева.

Далее писатель пересказывает притчу, поясняя, что причину появления поста чиновника он не знает.





«Что, оказывается, советник по экономическим вопросам занимается вопросами говна, в основном, и пишет об этом в своих социальных сетях. Наверно потому, что если докручивать смысл, философский, скрытый, наверно, он имеет в виду что экономика Бурятии – говно», - резюмирует Сергей Минаев.









«В Бурятии есть глава, у главы есть советник по экономическим вопросам Алдар Бадмаев. Он в своем аккаунте разместил притчу о говне», - рассказал Сергей Минаев подписчикам своего канала на youtube.«Что подразумевается под говном, остается неизвестным. Советник главы республики не поясняет, как определить, на что он реагирует и что заслуживает игнор. Спорная ситуация была придумана советником ради конкретного случая или конкретных персоналий или это просто образная реакция, непонятно», - рассуждает Сергей Минаев и переходит к выводам.«Я какой вывод делаю. Во-первых, что в Бурятии живут мудрецы. Во-вторых, что в лесах Бурятии лежит говно. Это не новость, оно в любом лесу лежит. Но, в бурятских лесах говно говорящее и прыгающее на мудрецов. Не знаю, на простых людей оно прыгает или нет, но на мудрецов оно явно налетает. Еще какие выводы могут быть: что мудрецы бурятские говно едят. Нерегулярно, но периодически они едят говно. Поесть говна, наверно, считается каким-то ритуалом», - рассказывает писатель.Однако, самый главный вывод, по мнению писателя, и грустный и смешной одновременно.Отметим, после того, как пост Алдара Бадмаева привлек внимание СМИ, советник удалил его со своей страницы.Сергей Минаев - российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий. Лауреат премии «Радиомания-2010» в номинации «Ведущий разговорного эфира». С октября 2016 года - главный редактор русского издания журнала Esquire. Наиболее известным его произведением как писателя является роман «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», который затем был экранизирован.Фото: скриншот видео