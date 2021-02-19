В Улан-Удэ крутые пацаны пьют Hennessy в подъездах

Задержаны ранее судимые мужчины, похитившие виски и коньяк



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны по ориентировкам задержали двух подозреваемых в краже дорогого алкоголя. Общая стоимость двух похищенных бутылок превысила 25 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Первого любителя элитарных марок спиртного задержали на остановке общественного транспорта «Обелиск». Похитив бутылку виски Macallan. Double Cask, злоумышленник скрылся на автомобиле. Однако марка и номер машины были установлены благодаря камерам уличного видеонаблюдения магазина. Данные передали всем нарядам, и вскоре автомобиль с подозреваемым был остановлен группой задержания вневедомственной охраны в Железнодорожном районе.



Во втором случае об открытом хищении бутылки коньяка Hennessy XO заявили продавцы магазина на улице Ключевская. Молодой человек убежал с похищенным, но в тот же вечер был задержан нарядом вневедомственной охраны, когда распивал спиртное с друзьями в подъезде жилого дома. Правда, до Hennessy компания не успела добраться. Запечатанная коробка с алкоголем была найдена там же.



Задержанные были доставлены в отделы полиции. Оба ранее судимы, первому задержанному 33 года, второму – 20 лет. Возбуждены уголовные дела.



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