Бурятской сельхозакадемии представили временного ректора

Исполнять обязанности руководителя вуза будет Бэликто Цыбиков
18 февраля в Бурятской сельхозакадемии состоялось внеочередное заседание ученого совета. На нем ректор Галсан Дареев подвел итоги своей работы и представил преемника. Как сообщили в пресс-службе БГСХА, временно исполнять обязанности ректора будет Бэликто Цыбиков.
Напомним, Галсан Дареев вступил в должность ректора БГСХА в июле 2019 года. В январе этого года глава Бурятии предложил ему занять пост зампреда – министра сельского хозяйства республики. Кандидатуру Галсана Дареева уже одобрил республиканский парламент.
Бэликто Цыбиков с 2019 по настоящее время занимал пост первого проректора - проректора по учебно-воспитательной работе БГСХА. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, является Заслуженным работником АПК РБ, лауреатом государственной премии РБ в области образования. Он опубликовал свыше 100 научных работ и учебно-методических публикаций и подготовил 120 специалистов для сельского хозяйства Бурятии, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области. Сам является выпускником агрономического факультета БГСХА, за его плечами более 20 лет педагогического опыта – он работал заведующим кафедрой «Общее земледелие», деканом агрономического факультета.
Фото: БГСХА
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