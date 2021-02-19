Бурятской сельхозакадемии представили временного ректора

Исполнять обязанности руководителя вуза будет Бэликто Цыбиков





18 февраля в Бурятской сельхозакадемии состоялось внеочередное заседание ученого совета. На нем ректор Галсан Дареев подвел итоги своей работы и представил преемника. Как сообщили в пресс-службе БГСХА, временно исполнять обязанности ректора будет Бэликто Цыбиков.