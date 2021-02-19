ВСЖД открыла набор на курсы проводников

После обучения сезонные работники пополнят штат пассажирского вагонного депо Иркутска



Восточно-Сибирская железная дорога начала набор на курсы подготовки проводников пассажирских вагонов. После обучения сезонные работники пополнят штат пассажирского вагонного депо Иркутск – Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК», сообщили в пресс-службе магистрали.



Подготовка проводников будет проходить в Иркутском государственном университете путей сообщения, Бурятском республиканском многопрофильном техникуме инновационных технологий (г. Северобайкальск), Бурятском индустриальном техникуме (г. Улан-Удэ), а также в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта.



Обучение будущих проводников займет 3,5 месяца. В плане подготовки предусмотрены теоретические занятия, а также приобретение практических навыков работы.



В настоящее время идет формирование учебных групп. Для зачисления на курсы желающему необходимо предоставить в отделы управления персоналом необходимые документы, а также пройти медицинскую комиссию. Оплату медицинской комиссии и обучения берет на себя Восточно-Сибирский филиал Федеральной пассажирской компании.



Подробная информация об обучении предоставляется по телефонам:



в Иркутске 8(3952) 636028, 63-22-18, 63-20-39

в Северобайкальске 8(30130) 3-20-19, 3-26-04,

в Улан-Удэ 8(3012) 28-35-02.



Фото: old-visual.rzd.ru

