Мэр Улан-Удэ представил план по снижению загрязнения воздуха

Он держится на трех столпах: газификация, бездымное топливо и электроотопление





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в соцсети рассказал, что городские власти завершили разработку комплексного плана по снижению загрязнения атмосферного воздуха и представили его в министерство природных ресурсов России.

«В плане мы обозначили основную работу в борьбе за чистый воздух в нашем городе: газификация, бездымное топливо и электроотопление», сообщил мэр.По словам градоначальника, 12 муниципальных котельных Улан-Удэ планируется перевести на газ. Сегодня в городе эксплуатируется 2 газовые котельные, еще 2 строятся.Две крупные котельные - «Юго-Западную» и на Спиртзаводе - переведут на производство бездымного топлива. Там планируется построить цеха по производству «полукокса» и цеха брикетирования. По мнению чиновников, кроме экологического эффекта это нарастит резерв для строительства жилья на Юго-Востоке и Юго-Западе города.Также запланировано проектирование комплексной реконструкции электросетевого хозяйства города для возможности применения электроотопления. Сейчас износ сетей в городе составляет свыше 70%. Без реконструкции применение ночного тарифа 1,77 руб./кВтч невозможно.«Не менее важное направление – развитие теплоэнергетики. Строительство теплотрасс снизит экологическую напряженность в отдаленных микрорайонах. Также в планах решить проблему перегруженных улично-дорожных сетей. Развитие новых автодорог позволит снизить концентрацию выбросов от автомобилей в отдельных проблемных точках города», - отмети Игорь Шутенков.По словам мэра, планы сформированы с учетом включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух» с 2024 года. Но полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, недавно посетивший Улан-Удэ, уже поручил республиканским и федеральным министерствам и ведомствам ускорить работу по снижению выбросов в Улан-Удэ, не дожидаясь 24 года.Фото: «Номер один»