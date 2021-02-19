В Бурятии раскрыто разбойное нападение

Злоумышленники в масках ворвались в квартиру, угрожая оружием

Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде ареста.









В Бурятии утром 16 февраля в полицию Прибайкальского района поступило сообщение от 46-летней жительницы села Турунтаево о разбойном нападении. Взволнованная женщина сообщила, что накануне ночью двое неизвестных мужчин в масках проникли в ее дом и, угрожая пистолетом, похитили сотовый телефон. Женщина находилась в жилище со своим супругом, который не мог передвигаться из-за травмы.Примечательно, что злоумышленники снимали свои действия на сотовый телефон, сообщили в МВД по Бурятии.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемых – 19-летнего местного жителя и 22-летнего жителя Заиграевского района.Следствие установило, что задержанные причастны еще к одному имущественному преступлению. На следующую ночь после совершения разбойного нападения двое злоумышленников совместно с 22-летним приятелем вернулись на место преступления. Хозяйка после инцидента, боясь вернуться в жилище, ночевала у подруги. Злоумышленники похитили из зимовья шуруповерт, бензопилу, электроплиту, куртку, а из дома зимние сапоги.Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции у задержанных. Кроме того, у молодых людей изъят пневматический пистолет. Как рассказал один из молодых людей, оружие ему дал знакомый.Известно, что все задержанные ранее судимы за имущественные преступления.Фото и видео: МВД по Бурятии