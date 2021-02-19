Федеральные телеведущие раскритиковали традиции Бурятии

Лариса Гузеева и Роза Сабитова весьма неоднозначно восприняли улан-удэнку в эфире





Накануне блогер из Бурятии Таира Чимитова стала одной из героинь программы «Давай поженимся» на Первом канале. Она заинтересовалась мужчиной с семью детьми. Однако на самой передаче уроженка Бурятии стала объектом критики и колкостей телеведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сабитовой.



Сначала Таира рассказала, что она решила сменить свое настоящее имя (девушку по паспорту зовут Дулма) по совету нумеролога, после чего практически сразу столкнулась с острыми замечаниями ведущих.



- По чувствам родителей прошлись, но кто об этом думает, правда? Вам же нумеролог сказал, он важнее, - остро подметила ведущая Лариса Гузеева.



Особый интерес у Гузеевой и Сабитовой возник после рассказа Таиры о своей личной жизни. Блогер призналась, что рассталась с отцом своей дочери через некоторое время после родов. Разногласия возникли из-за разных ценностей и целей, отношения прекратились по обоюдному согласию, но сейчас они поддерживают общение.



- То есть, у вас там так происходит: сначала дети рождаются, потом вы думаете, будете жить вместе или нет, - еще раз уколола Гузеева.



Официально замужем Таира не была, но отметила, что через год отношений семья гражданского мужа провела обряд сватовства, и после этого они начали жить вместе. Однако, и эта традиция вызвала неоднозначную реакцию ведущих.



- Она все это фантазирует. Это какие-то фантазии. У нас тоже никях (мусульманский обряд бракосочетания) читают, а потом идут в ЗАГС. А некоторые сначала идут в ЗАГС, а потом никях читают. Так что у бурятов – ненужное. Вы какие-то языческие … - прокомментировала Роза Сабитова.



- Для вас очень важно первый год после рождения ребенка отметить пышно по вашим … (предположительно - обычаям), – заметила в свою очередь Гузеева.



Ведущие часто перебивали девушку из Бурятии и не давали прокомментировать сказанное.



- Можно я отвечу на тот вопрос? Это не фантазии. Мне на тот момент было 24 года, я забеременела. Это был мой год по восточному календарю – я родилась в год лошади – в этот год нельзя жениться. Поэтому мы решили подождать год, – попыталась объяснить девушка.



- М-да, началось, - вставила реплику Сабитова.



- Вы посмотрите, какая примета хорошая. Вы год подождали и не женились, - иронизировала Лариса Гузеева.



- А ребенок по вашим обычаям остался с мужем (на момент отъезда девушки на программу)? Или это было обоюдное решение? - с сарказмом сказала Гузеева.



Таира мягко реагировала на остроты ведущих и не выражала негативных эмоций. Она рассказала, что с бывшим мужем общение продолжается, и он принимает активное участие в воспитании ребенка. Таира объяснила, что дочка поровну живет с мамой и с папой. Однако, ведущие продолжили нападки и критиковали девушку даже за это. Они обвинили девушку в обмане – настолько женщины не поверили, что ребенок живет и с бывшим мужем, и с матерью.



- Вы обманываете, Таира, мне это не нравится. Вы лжете, у вас одна ложь за другой. Это не состыковывается никак. Поэтому вы меня извините, я не хочу в этом больше участвовать, - заключила Лариса Гузеева.



После эфира девушка призналась, что сильно разочаровалась и пожалела, что поехала на программу.



- Ок, Гугл, как жить после передачи «Давай поженимся»? - написала девушка на своей странице в социальных сетях.



Жители Бурятии в свою очередь поддерживают Таиру.



- Таира, ты молодец! Достойно прошла все это. Гузеева как всегда скандалистка, терпеть таких не могу, но это шоу, им как-то нужно выделиться, вот и выделяются склоками. Я думаю, если бы ты знала, что так будет, то точно бы не поехала туда, - написали на странице Таиры.



- Очень смело! Вы показали, что буряточки - красотки и умницы, и им просто непонятно, как после развода можно общаться с семьей бывшего мужа и еще ребенка оставлять. А убило их то, что ребенок с мужем, а сами судьбу устраивать приехали. Редко, кто так поступает....Чаще запрещают видеться, не понимая, что этим они вредят ребенку ....Удачи вам! – высказались там же.



Кроме того, жителей республики задели нелестные слова ведущих о бурятских традициях.



- Да не обращайте внимания, вообще не тактичные. Все у вас будет хорошо, не переживайте! Вы - умничка, достойная и истинная бурятская девушка! – пишут пользователи.



- Только сейчас увидела отрывок с передачи, сейчас буду смотреть выпуск, но уже судя по отрывку, ведущие так на вас напали! Но вы очень достойно держались, они хотели вас на негатив вывести и вообще неуважительно и пренебрежительно обращались насчёт тех же традиций... Совсем нет такта, базарные бабки. Но вы такая молодец, не повелись на провокации. Пусть страна посмотрит, какие у нас красивые девушки, очень неожиданно и смело, - написала еще одна подписчица в Инстаграме.



Отметим, в эфир вышла только часть передачи, продолжение будет потом. В связи с чем обряды Бурятии и хорошие отношения между бывшими супругами вызвали такое недоумение и нападки ведущих, остается загадкой.



Фото: скрин из видео

