Жители Бурятии обеспокоились здоровьем байкальской русалки

Популярный блогер устроила фотосессию на зимнем Байкале

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео девушки в костюме русалки на фоне льдов Байкала. Ею оказалась известная в России блогер Полина Чех из Новосибирска. Улан-удэнцы восхитились фотографией, но больше обеспокоились самочувствием «русалки» - как известно, зимой на Байкале бывает достаточно холодно.





- У меня от одного видео приступ цистита случился, - написал пользователь, и комментарий собрал больше сотни лайков.- Очень красиво, но цистит точно можно заработать, - пишут там же.- Жалко девушку, руки красные от холода и нос, - добавил другой пользователь.- Ради фоток жертвовать здоровьем. Глупости нет предела. А потом родить не могу, - комментирует еще одна улан-удэнка.Отметим, видео за два часа набрало свыше 20 тысяч просмотров. Блогер Полина Чех известна своими яркими образами на фоне достопримечательностей – девушка посетила уже десятки стран.фото: скрин из видео