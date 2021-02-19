В Иркутске просят изменить закон о гуманном обращении с животными

Предложения касаются методики определения немотивированной агрессии бездомных животных и их подсчета
Иркутская область вынесет на федеральный уровень обсуждение изменений в законодательство об ответственном обращении с животными, сообщила пресс-служба правительства региона. Речь, в частности, идет о закреплении правовой основы для утверждения на федеральном уровне методики определения немотивированной агрессии бездомных животных и подсчета их численности, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам совещания, посвященного обращению с бездомными животными.
«Все эти изменения будут касаться восполнения пробелов в законодательстве», - отметил губернатор.
Ветеринарной службой региона уже внесены изменения в порядки осуществления деятельности по обращению с бездомными животными и требований к работе приютов. Планируется внесение изменений в приказ службы ветеринарии об установлении средней стоимости услуг. Подготовлен проект закона Иркутской области «Об административной ответственности за нарушение отдельных правил в области обращения с животными». Сейчас документ проходит согласования. Ведется работа по внесению изменений в областной закон об установлении средней стоимости услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.
«В области не хватает специализированных организаций по обращению с безнадзорными животными. В настоящее время в правительстве области разрабатывается концепция создания сети приютов. Она предусматривает грантовую поддержку некоммерческих организаций, готовых участвовать в реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев. Думаю, что участие НКО в решении проблемы с безнадзорными животными – правильный шаг», – подчеркнул Игорь Кобзев.
Концепция прошла обсуждение на рабочей группе при Законодательном собрании Иркутской области с участием представителей зоозащитного сообщества. Предлагается разработать положение о предоставлении некоммерческим организациям грантов на реализацию таких социальных проектов как создание приютов для содержания животных без владельцев. При этом направления расходования грантов должны быть строго обозначены. В Приангарье уже семь организаций, расположенных в Ангарске, Усть-Куте, Нижнеудинске, Братске, Вихоревке, Усолье-Сибирском, изъявили желание участвовать в этой программе.
При этом губернатор подчеркнул, что с муниципалитетов никто не снимал полномочий по обеспечению безопасности и работы с животными без владельцев. Органы муниципальной власти должны правильно организовать работу по заключению контрактов на отлов, в первую очередь, агрессивных особей, находящихся вблизи социальных объектов. Одновременно необходимо ужесточить контроль за исполнением контрактных обязательств, сделать так, чтобы подрядные организации получали оплату за конкретные действительно оказанные мероприятия в отношении отловленных животных.
Все рекомендации по этому поводу уже направлены в муниципалитеты. Кроме того, нужно активизировать работу административных комиссий, привлекать к ответственности лиц, нарушающих законодательство по содержанию домашних животных. Муниципальным образованиям на реализацию полномочий по обеспечению безопасности, касающихся работы с животными без владельцев в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 44,5 миллиона рублей в виде субвенций, что на девять миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
Напомним, что Бурятия стала первым регионом, высказавшимся за ревизию закона о гуманном отношении к животным, настаивая на его временном моратории в Улан-Удэ. На инициативу с жесткой критикой откликнулся глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, решив направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать поручение прокурорам регионов РФ проверить, как субъекты Федерации обеспечены приютами, чтобы нормы закона исполнялись.
Однако, как видим, несовершенство закона о гуманном отношении к животным признают и других регионах, включая соседнюю Иркутскую область. Таким образом, винить в ситуации с бродячими исключительно нерадивые муниципалитеты у депутатов Госдумы уже явно не получится. Вопросы к «гуманному» закону есть не только у Бурятии.
Фото: pixabay.com
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