Жительница Бурятии задушила голыми руками голую соперницу в бане

Она застала его там со случайной знакомой, которую завел в парилку приятель супругов



Отелло может являться миру и женском обличии. Это доказала жительница Бурятии, задушившая соперницу в бане, где застала ее со своим мужем. Трагедия ревности, подогретой алкоголем, произошла 13 февраля в селе Новоильинск.



Здесь в бане, расположенной во дворе одного из домов, обнаружено замерзшее тело 32-летней женщины. В ходе проведенного судебно-медицинского исследования установлено, что она была задушена руками. Возбуждено уголовное дело по статье. 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя местная жительница. Она дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, ей предъявлено обвинение.



По данным следствия, 12 февраля обвиняемая вместе с мужем употребляла спиртные напитки в гостях у своих знакомых. Вечером хозяин дома вышел на улицу, где встретил односельчанку, которую пригласил к себе в натопленную баню. После этого мужчина вернулся к гостям, но через некоторое время, сообщил, что желает помыться, и под этим предлогом ушел в баню, где уединился с находившейся там женщиной.



Спустя два часа он вернулся и скрытно предложил гостю также сходить в баню. Приятель не преминул воспользоваться его приглашением. Однако через несколько минут супруга пошла следом и застала любовников врасплох. После скандала муж вернулся к столу, а обвиняемая спустя некоторое время вновь зашла в баню, где напала на голую женщину, повалила ее на пол, обхватила руками за шею и задушила. После этого скрылась с места происшествия.



Пьяная компания только через несколько часов обнаружила тело потерпевшей. В правоохранительные органы хозяева дома позвонили спустя почти сутки.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

