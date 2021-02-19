Общественники Бурятии просят главу навестить задержанную правозащитницу

Активисты опубликовали открытое обращение на имя Алексея Цыденова
Общественники Бурятии опубликовали открытое обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вмешаться в ситуацию с правозащитницей Надеждой Низовкиной. Недавно ее арестовали на 10 суток из-за участия в несанкционированной акции протеста в поддержку Навального. Надежда, в свою очередь, объявила сухую голодовку, протестуя против этого судебного решения.
«Известный не только в Бурятии, но и далеко за ее пределами правозащитник Надежда Низовкина объявила сухую голодовку в знак протеста против незаконного ареста на 10 суток. Сейчас Надежда Юрьевна находится в ИВС на улице Ботанической. Со вчерашнего дня Низовкина не употребляет пищу и воду. Общественность не только Республики Бурятия, но и страны встревожена отсутствием какой-либо информации о дальнейшей судьбе правозащитника. Активисты разных движений и общественных организаций Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, и других регионов РФ ждут информацию о состоянии здоровья Надежды Юрьевны и условиях ее содержания в ИВС в Улан-Удэ», - сказано в обращении.
Авторы обращения отмечают, что получить информацию о состоянии правозащитницы они не могут.
«Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова на рабочем месте отсутствует, а аппарат уполномоченного по правам человека в РБ не компетентен предоставить информацию о состоянии Надежды Низовкиной, - говорят они. - Правозащитники не могут посетить ИВС, так как сотрудники ИВС в допуске в камеру отказывают. Информацию о состоянии здоровья Надежды Юрьевны сотрудники ИВС не сообщают. Мы не сомневаемся, что голодовку она не прекратит и если не действовать сейчас, то состояние здоровья Низовкиной может резко ухудшится, вплоть до летального исхода».
В завершении обращения общественники просят главу Бурятии вмешаться в ситуацию и проверить, в каких условиях Низовкина пребывает в ИВС, а также дать информацию о состоянии ее здоровья. Также Алексея Цыденова просят предоставить правозащитнице возможность подать жалобу в Верховный суд РБ на постановление суда об ее аресте.
Напомним, 17 февраля в Советском районном суде неожиданно прошел судебный процесс по делу Надежды Низовкиной – по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как поясняет сама правозащитница, о процессе она узнала только в самом зале суда.
– Я даже не знала, зашла на другой процесс, назначенный на то же время. Процесс, на который я пришла, отложили. Провели другой процесс совершенно неожиданно, когда я об этом не знала и готова не была, – сообщила она. После вынесения судебного решения правозащитницу взяли под арест и отвезли в ИВС.
Фото: "Номер один"
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