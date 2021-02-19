В Бурятии работа предприятий общепита продлена до полуночи

Проведение массовых встреч возможно лишь при соблюдении социального дистанцирования и рассадке не более четырех человек за столом



В Бурятии работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания продлена до 24:00. Соответствующие изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы республики.



Таким образом, для предприятий общественного питания сейчас установлены следующие ограничения:



- окончание работы и оказания услуг не позже 24:00;



- окончание работы и оказания услуг для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, не позже окончания работы торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов;



- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей), а для предприятий общественного питания, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, рассадки за одним столом не более двух человек (без учета детей);



- представления в электронном виде сведений на интернет-портале «Работающая Бурятия»;



- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.



Предприятиям общественного питания по-прежнему запрещено оказывать услуги по организации досуга, развлекательные услуги, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением тех, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru



