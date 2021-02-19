В Улан-Удэ за отлов бродячих псов берется новый подрядчик

До конца года он обязан отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 4,8 тысячи собак



В Улан-Удэ с 1 марта к отлову безнадзорных животных приступит новый подрядчик ООО «Байкалагроветторг». До конца года он обязан отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 4,8 тысячи собак, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Муниципальный контракт с «Байкалагроветторг», победителем аукциона по отлову безнадзорных животных, заключен 17 февраля Комитетом городского хозяйства. Фирма предложила цену за одну отловленную собаку 7 103 рублей. Снижение начальной суммы за одну особь составило 15,5 %. По словам председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергея Гашева, согласно федеральному законодательству подрядчик будет работать только по заявкам жителей.



«Отмечу, что сейчас налажена эффективная обратная связь в мессенджерах, в группах штабов по районам. Я лично отслеживаю все обращения и фото горожан. Эти наработки мы передадим подрядчику. Задача нашего комитета не только контролировать, но и помогать. Мы объяснили подрядчику, как нужно вести видеозапись процесса отлова, какие нужны документы. С учетом опыта прошлого года разобрали ошибки предыдущих подрядчиков, которые отловили животных, но не смогли их правильно оформить по документам. И мы сразу предупредили директора «Байкалагроветторга» Степана Башкуева, что, если начнется невыполнение условий контракта, то это сразу приведет к его расторжению», – отметил Сергей Гашев.



По словам Степана Башкуева, компания ведет ветеринарную деятельность с 2004 года, а с прошлого года занимается отловом безнадзорных животных. «В десяти районах Бурятии успешно выполнили 10 контрактов. В этом году набрались смелости и решили поработать по этому контракту. Понимаем, что работа предстоит сложная, но мы не боимся, стоит только консолидировать силы, тогда все получится», – отметил он.



Новый подрядчик к приступит к работе с 1 марта этого года. Отлов животных должен производиться с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных. При отлове категорически запрещается жестокое обращение с животными, применение огнестрельного и иного оружия и т. д. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам животных.



Добавим, что оплата работы по отлову будет производиться ежемесячно за каждую документально подтвержденную особь, т.е. с обязательным приложением видеозаписей процессов отлова и возврата животных на прежние места обитания.







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ с 1 марта к отлову безнадзорных животных приступит новый подрядчик ООО «Байкалагроветторг». До конца года он обязан отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 4,8 тысячи собак, сообщает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Муниципальный контракт с «Байкалагроветторг», победителем аукциона по отлову безнадзорных животных, заключен 17 февраля Комитетом городского хозяйства. Фирма предложила цену за одну отловленную собаку 7 103 рублей. Снижение начальной суммы за одну особь составило 15,5 %. По словам председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергея Гашева, согласно федеральному законодательству подрядчик будет работать только по заявкам жителей.«Отмечу, что сейчас налажена эффективная обратная связь в мессенджерах, в группах штабов по районам. Я лично отслеживаю все обращения и фото горожан. Эти наработки мы передадим подрядчику. Задача нашего комитета не только контролировать, но и помогать. Мы объяснили подрядчику, как нужно вести видеозапись процесса отлова, какие нужны документы. С учетом опыта прошлого года разобрали ошибки предыдущих подрядчиков, которые отловили животных, но не смогли их правильно оформить по документам. И мы сразу предупредили директора «Байкалагроветторга» Степана Башкуева, что, если начнется невыполнение условий контракта, то это сразу приведет к его расторжению», – отметил Сергей Гашев.По словам Степана Башкуева, компания ведет ветеринарную деятельность с 2004 года, а с прошлого года занимается отловом безнадзорных животных. «В десяти районах Бурятии успешно выполнили 10 контрактов. В этом году набрались смелости и решили поработать по этому контракту. Понимаем, что работа предстоит сложная, но мы не боимся, стоит только консолидировать силы, тогда все получится», – отметил он.Новый подрядчик к приступит к работе с 1 марта этого года. Отлов животных должен производиться с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных. При отлове категорически запрещается жестокое обращение с животными, применение огнестрельного и иного оружия и т. д. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам животных.Добавим, что оплата работы по отлову будет производиться ежемесячно за каждую документально подтвержденную особь, т.е. с обязательным приложением видеозаписей процессов отлова и возврата животных на прежние места обитания. Как сообщал «Номер один» , по данным администраций районов, на декабрь в Улан-Удэ насчитывалось 9,5 тысячи безнадзорных собак. Домашних «самовыгуливающихся» не считали. Средний рост поголовья бродячих собак (до 2020) составлял 7,5 тысячи в год. Это оценка управления ветеринарии. Впрочем, есть и другие оценки: в Улан-Удэ бегают до 20 тысяч бродячих псов.Фото: ulan-ude-info.ru