Работники мусорных организаций Бурятии: «Денег от слова «совсем» нет!»

Представители ОНФ разбирались в причинах мусорного коллапса





Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии Максим Киреенко разместил на своей странице видеоролик, в котором осветил причины недавно возникшего мусорного кризиса. Общественники ОНФ связались с подрядными организациями и задали вопрос, почему бригады не занимаются утилизацией отходов. В первую очередь представители ОНФ съездили в Кяхтинский район, который первый столкнулся с этой проблемой, и поговорили с представителями перевозчиков. Выяснилось, что местные работники компании «Форпост» месяцами не получали заработную плату, в связи с чем отказались выходить на работу.



- Наш коллектив - половина находится в вынужденном отпуске так как «ЭкоАльянс» нам уже не платит. Без денег как мы будем работать? Это первое. Второе - у нас даже на ГСМ нет денег, - прокомментировал ситуацию сотрудник «Форпоста».



По словам директора «Форпоста» Сергея Москвитина, компании не платили за ноябрь, декабрь и январь.



- В феврале мне пришлось остановиться даже не из-за того, что денег нет. Денег от слова «совсем» нет! Ни на солярку, ни на комплектующие, ни на расходники, ни на командировочные. С директором «Эко Альянса» познакомился только три дня назад, до этого я не мог встретиться с ним. Один день я прождал в Улан-Удэ с 10 часов утра до 6 вечера - меня никто не принял. В ноябре присылали деньги – но эта была задолженность за август, за июль. В декабре они оплатили тоже задолженность за предыдущие месяцы, - рассказал руководитель организации.



Проблема вывоза мусора взволновала жителей Бурятии после празднования Нового года по Лунному календарю - тогда во дворах несколько дней не убирали отходы, из-за чего образовались целые свалки.



- Ситуация с перевозчиками напоминает банальный рейдерский захват – когда некая доминирующая компания доводит своих конкурентов до банкротства, чтобы в дальнейшем за бесценок скупить технику и погрузочные площадки, а потом, будучи единственным участником, соответствующим требованиям, выиграть торги, - прокомментировал ситуацию Максим Киреенко.



Для понимания масштаба проблемы члены ОНФ связались с перевозчиками из других районов республики. Как утверждает Максим Киреенко, большинство из них оказалось в аналогичной ситуации и не знают, как работать дальше.



- На сегодняшний день сложилась сложная ситуация, можно сказать, плачевная – катастрофическое отсутствие денежных средств. То есть, мы не можем вывезти ни один из автомобилей, потому что у нас банально отсутствуют денежные средства на ГСМ. Уж не говорю про всякие запчасти. Нам говорят, что вы должны пойти и взять кредиты, вы – плохой руководитель. На самом деле все кредиты, которые можно было взять – мы взяли, платежи по ним просрочены, все, что можно было продать – продали, - высказался директор фирмы «БХК-Восход» Михаил Лошкарев.



Как считает Киреенко, не может быть простым совпадением и тот факт, что вся эта ситуация произошла в тот момент, когда в отставку был отправлен министр природных ресурсов РБ.



- Возможно, все дело в том, что в рамках проекта «Чистая страна», куратором которого является небезызвестный депутат Народного Хурала, бывший топ-менеджер ТГК-14 и нынешний директор «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин, ожидается поступление внушительных средств на ликвидацию свалок на территории Бурятии. Проблему нельзя оставлять на уровне Минприроды, необходимо провести публичное, открытое совещание с перевозчиками, услышать их, разобраться, почему «ЭкоАльянс» до сих пор не заключил контракт на 2021 год и почему возникли многомиллионные задолженности перед подрядчиками. Не допустить, что после освоения федеральных средств компания исчезнет, а мусорную реформу в Бурятии придется начинать с нуля, только уже без федеральных средств и без доверия к бизнесу, - заключил Максим Киреенко.



Фото: скрин из видео

