В Улан-Удэ «ковидные» миллионы без тендера отдали малоизвестной фирме

Режима чрезвычайной ситуации дает чиновникам почти неограниченные возможности





Тройная поговорка «быстро, дешево и хорошо», когда говорится о ремонте, строительстве или услугах, никогда не работает. Например, когда речь идет о «быстро», то о двух последующих словах можно забыть. Тем более если имеется в виду «быстрое» освоение бюджетных средств.

В начале ноября на совещании в региональном правительстве Минтрансу республики и мэрии Улан-Удэ было поручено организовать работу так называемых «ковидных» такси. Взявших бы на себя перевозку амбулаторных больных ковидом.Чиновники быстро нашли мало кому известную фирму ООО «ВИП-Авто». Причем, что удивительно, эта конторка с помпезным названием создана в 2018 году. Но деятельности никакой не вела, поскольку в базах данных налоговой инспекции нет сведений ни об уплаченных налогах, ни о численности работников.Не случайно в июле 2020 года налоговая даже пыталась исключить ООО «ВИП-Авто» из ЕГРЮЛ в связи с бездействием. Так бы и канула в Лету фирма, как и многие другие фирмы-однодневки, если бы ее учредитель Дмитрий Горбунов не подсуетился и в конце июля того же года не написал письмо, что это, оказывается, действующее предприятие.Кроме того, г-н Горбунов является директором еще двух предприятий: ООО «Байкальская Транспортная Компания» (БТК), созданная в 2017 году. В штате - один человек. Последний раз отчетность сдавалась в 2018 году. За фирмой числится исполнительных производств на сумму 389 тыс. рублей, в том числе неуплата штрафов на 154 тыс. рублей и налогов на 121 тыс. рублей.Еще одной проблемной конторой является ООО «Такси по Пути», которое зарегистрировали в 2014 году. Отчетность с 2018 года ООО не сдавало, по этой фирме за Горбуновым также бегают судебные приставы (долги в сумме 340 тыс. рублей).Но уже в ноябре 2020 года ООО «ВИП-Авто», руководимое Горбуновым, выиграло два тендера на общую сумму 5 млн рублей. Просто диву даешься, каких «партнеров» наши чиновники выбирают в качестве выполнения важной миссии.Дальше больше. 11 декабря 2020 года учредитель «ВИП-Авто» «клонирует» двойника - такую же фирму, но с другим ИНН. И 30 декабря новорожденный клон так же без тендера получает уже 8 млн 869 тыс. рублей на перевозку ковидных больных. Примерный расчет показывает, что в сутки на одно такси по документам выделялось около 6 тыс. рублей. Что почти в два раза выше рыночной цены. Думается, что при проведении конкурентных закупок сумму можно было значительно снизить.В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ объяснили заключение контракта без конкурса с ООО «ВИП-Авто» тем, что в отдельных случаях это разрешается, согласно Закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».При этом там наверняка знали о том, какой шлейф исполнительных производств вьется за фирмами г-на Горбунова, однако сознательно пошли на риск и дали ему бюджетные деньги. Почему выбрано данное ООО, остается только догадываться.Даже в спокойное время чиновники часто злоупотребляют при проведении госзакупок, делая все возможное, чтобы контракт получила нужная им контора.А введение режима чрезвычайной ситуации дает им почти неограниченные возможности. Можно выбрать поставщика и объяснить, что только он смог выполнить необходимое, к примеру, предоставить маски, антисептики или услуги «ковидного» такси, но только вот цена будет гораздо дороже.Между тем недавно в Госдуму внесен законопроект, позволяющий освобождать госслужащих от ответственности за коррупцию «по вынуждающим обстоятельствам». К таким обстоятельствам относят пандемию коронавируса. Кроме того, депутаты считают, что законопроекту нужно придать обратную силу, чтобы срок освобождения от ответственности начинался с 1 марта 2020 года. Видимо, чтобы «отмазать» чиновников задним числом.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ