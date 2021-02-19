Многолетний начальник ВСЖД покинул этот пост

Василий Фролов возглавил Дирекцию развития железных дорог Восточного полигона
Василий Фролов назначен начальником Дирекции развития железных дорог Восточного полигона. Об этом объявил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров на итоговом за 2020 год заседании правления компании, сообщает «Гудок».
Ранее Василий Фролов занимал должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги.
Василий Фролов родился 18 сентября 1965 года в деревне Белогорщ Брянской области. В 1988 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
После института прошел трудовой путь от дежурного по парку до заместителя начальника станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Руководил железнодорожной станцией Тамбов, занимал различные руководящие должности Московской железной дороги. В июле 2010 года был назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания». В декабре 2011 года назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги.
Фото: egov-buryatia.ru
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