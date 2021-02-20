Чиновники Бурятии продолжают посягать на бюджетные средства

За год прокуратура выявила более тысячи нарушений в сфере закупок





За прошедший год прокуратура Бурятии при участии правоохранительных и иных уполномоченных органов вскрыла и пресекла 1193 нарушения в сфере закупок. В их числе нарушения, связанные с посягательствами на бюджетные средства, неправомерными действиями при заключении контрактов, их исполнении и приемке выполненных работ.

«В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлечено 313 виновных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела, судами рассмотрено и удовлетворено 5 исков, принесено 73 протеста на незаконные правовые акты», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурорами выявлялись нарушения при формировании аукционной и конкурсной документации. Так, по представлению прокурора Хоринского района отменен запрос котировок на поставку автомобиля для нужд Хоринской детско-юношеской спортивной школы, поскольку описанию предмета закупки соответствовала только одна марка автомобиля.Как подчеркнули в ведомстве, в случаях нарушения сроков исполнения контрактов прокурорами принимаются исчерпывающие меры реагирования. Так, в связи с нарушением ООО «Прогресс» сроков исполнения контракта по устройству спортивной площадки с искусственным покрытием прокурором Мухоршибирского района подрядчику внесено представление, директор организации привлечен к административной ответственности и оштрафован. Во исполнение изложенных в представлении требований работы завершены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В 2020 году прокурорами выявлена кредиторская задолженность государственных и муниципальных заказчиков по исполненным контрактам на сумму 352 млн. рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность в размере 342 млн. рублей. Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»