В Москве с Поклонной горы стартует «Байкальская миля»

Участники автофестиваля финишируют в Улан-Удэ в начале марта
В Москве на Поклонной горе сегодня стартует гранд-тур «Байкальская миля». Один из идейных вдохновителей фестиваля Дмитрий Хитров рассказал порталу «Твой дальний Восток» о том, почему пришлось сменить формат и как каждый житель страны может следить за ходом марафона.
Гранд-тур «Байкальская миля» стартует на Поклонной горе и финиширует в Улан-Удэ в начале марта. Около 20 команд по семи разным маршрутам преодолеют почти шесть тысяч километров по дорогам общего пользования.
В каждом городе на пути участники марафона выполнят ряд заданий от партнеров фестиваля – Русского географического общества, акции «Бессмертный полк» и самих организаторов. Ежедневно экипажи обязаны снимать ролики, вести блоги и писать истории о прохождении маршрутов, делать отчеты о выполнении заданий.
Финиширует гранд-тур 5 марта на центральной площади Улан-Удэ. После этого участников марафона ждут заезды на скорость по льду Байкала.
К сожалению, как отмечают организаторы – в связи с ограничениями, которые накладывает эпидемиологическая ситуация этого года, заезды на льду не смогут посетить зрители. Уже сегодня, еще до старта гранд-тура 21-го года, организаторы строят планы на будущее.
«Мы очень хотим увидеть участников с Дальнего Востока на «Байкальской миле», и это наш следующий план. Мы хотим, чтобы следующий гранд-тур двигался на Байкал не только из Москвы, но и из Владивостока, Камчатки и других регионов. Это более чем возможно, потому что гоночная культура, техническая очень развита. Из-за близости к Японии и исторически там много ребят, которые этим занимаются и пропагандируют», - говорит Дмитрий Хитров.
В этом году на старт заявились в том числе и необычные экипажи. Из Санкт Петербурга едет свадебный лимузин «Бентли» с ютуб-канала «Независимый эксперт». Так же из Петербурга выдвинулась багги. На лед Байкала планируют выставить электроквадрациклы и транспорт на гибридной силовой установке.
Одними первых зарегистрировалась команда «MMD TEAM». Экипаж в составе Александра Костикова, Владимира Шаталова и Максима Сережкина планируют преодолеть 6 тысяч километров на Land Rover Discovery4.
Александр Костиков принимает активное участие в проекте «Байкальская миля» с самого начала. Два года он с друзьями помогал в проведении мероприятия, в этот раз он решил поучаствовать в самом соревновании.
«Решил поучаствовать, потому что «Байкальская миля» − это культовое мероприятие для всех ценителей авто-мотоиндустрии, одно из самых значимых в России. Думаю гранд тур – это прекрасный формат. Жду от него новых эмоций, красот зимней природы, новых испытаний и преодолений», − рассказал Александр Костиков
Для Максима Сережкина – это первая «миля», формат вызвал интерес, и поэтому байкер решил пересесть в автомобиль. «Такая квестовая история – это возможность посмотреть страну, я всегда мечтал доехать до Байкала, этим летом планирую доехать на мотоцикле, а сейчас есть возможность сделать это на машине. Расстояние 6 тысяч километров совершенно не пугает: мы все байкеры, я на мотоцикле проезжаю больше 10-12 тысяч километров за один раз», − говорит Максим «Дед» Сережкин, основатель проекта «Grandpa.rider».
Следить за ходом марафона можно онлайн в социальных сетях и на сайте «Байкальской мили».
Напомним, в марте 2019 года на восточном берегу Байкала прошел первый в своем роде фестиваль скорости «Байкальская миля», который теперь стал ежегодным. Именно из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным достижением в истории авто- и мотоспорта. Это испытание и вызов не только для пилотов, но и для разнообразной техники, участвующей в соревнованиях. Основная идея мероприятия – это установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете.
На трех специально оборудованных ледяных трассах протяженностью 1/8 мили и одна миля каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники. Судейская комиссия из России и США, участие спортсменов мирового уровня и рекордсменов гонок в Бонневиле, а также стантрайдинг, дрифт, драг-рейсинг, флэт-трек, фристайл мото экстрим – все это ежегодно происходит на одной площадке.
Фото: vk.com/baikalmile
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?