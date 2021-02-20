Монголия планирует стать англоговорящей?

Новый премьер-министр страны подчеркнул наличие возможностей для сотрудничества с США в этом направлении



«Мы уделяем особое внимание развитию сферы образования и в этом контексте ставим перед собой цель сделать английский вторым языком». Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным посла США в Монголии Майклом Клечески заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. На встрече премьер-министр выразил удовлетворение активным развитием монголо-американского стратегического партнерства и отметил, что намерен и дальше укреплять его и выводить на новый уровень, сообщает



Посол Майкл Клечески, со своей стороны, поздравил Л.Оюун-Эрдэнэ с назначением на пост премьер-министра Монголии и пожелал ему успехов. По его словам, новая администрация США привержена последовательному продолжению развития стратегического партнерства с Монголией. Он также подчеркнул, что стороны активно сотрудничают в политической, экономической и оборонной сферах, а также на региональном и международном уровнях.



Отметим, заявление Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ об английском языке вызывает вопросы. Дело в том, что английский был объявлен первым иностранным языком в школах Монголии еще в конце 80-х годов прошлого века. На его изучение вместо русского давно перешли большинство школ страны. Тогда что могут означать слова премьер-министра о желании «сделать английский вторым языком»? Если вторым государственным, то это можно расценивать, как сенсацию. Если это дипломатическая любезность в адрес посла США, то любезность знаковая, хотя «восток – дело тонкое».



Напомним, в начале 90-х годов русский язык утратил в Монголии положение самого популярного иностранного языка, и винить в этом монголов нельзя, так как после краха СССР Россия не смогла финансировать продвижение изучения русского языка в соседней стране, хотя достижения в этом направлении впечатляли. К середине 1990-х годов прошедшего столетия 67% всего взрослого населения Монголии умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски, а 34% даже говорили по-русски.



Да и сейчас состояние с русским языком в Монголии не совсем «аховое». В муниципальных общеобразовательных школах сохранялось обязательное изучение русского языка в 7-8 классах, а, начиная с 2016 года, русский язык в средней школе начинали преподавать и в 10-12 классах, как обязательную дисциплину. В стране существуют два типа русских школ. Первый тип — школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские образовательные документы — это средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке, которых, правда, единицы. После 33-летнего перерыва в стране возобновился телевизионный конкурс русского языка «Мы поедем в Артек».



Россия планирует развивать проекты по поддержке русского языка в Монголии, заявлял в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с монгольским коллегой Нямцэрэнгийн Энхтайваном, сообщал



В провинциях Монголии объявляются Годы русского языка и культуры параллельные таким Годам монгольского языка и культуры в регионах РФ. Три года назад Центр русского языка открылся в монгольском городе Чойбалсан.



Ну, а жителям Бурятии, владеющим родным языком, беспокоиться о коммуникации в Монголии и вовсе не приходится. Уж, как-нибудь: с божьей помощью.



И еще просто для иллюстрации. Ситуация в Монголии не уникальна. Число иностранцев, которые изучают русский язык или обучаются на нем в школах, колледжах и вузах, со времен распада СССР сократилось почти в два раза. В начале 1990-х годов количество иностранцев, изучавших русский язык, составляло 74,6 миллиона человек. К 2014 году их число сократилось до 51,2 миллиона, к 2018-му - до 38,2 миллиона. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 миллионов человек до чуть более миллиона.



Фото: pixabay.com





«Мы уделяем особое внимание развитию сферы образования и в этом контексте ставим перед собой цель сделать английский вторым языком». Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным посла США в Монголии Майклом Клечески заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. На встрече премьер-министр выразил удовлетворение активным развитием монголо-американского стратегического партнерства и отметил, что намерен и дальше укреплять его и выводить на новый уровень, сообщает МОНЦАМЭ Посол Майкл Клечески, со своей стороны, поздравил Л.Оюун-Эрдэнэ с назначением на пост премьер-министра Монголии и пожелал ему успехов. По его словам, новая администрация США привержена последовательному продолжению развития стратегического партнерства с Монголией. Он также подчеркнул, что стороны активно сотрудничают в политической, экономической и оборонной сферах, а также на региональном и международном уровнях.Отметим, заявление Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ об английском языке вызывает вопросы. Дело в том, что английский был объявлен первым иностранным языком в школах Монголии еще в конце 80-х годов прошлого века. На его изучение вместо русского давно перешли большинство школ страны. Тогда что могут означать слова премьер-министра о желании «сделать английский вторым языком»? Если вторым государственным, то это можно расценивать, как сенсацию. Если это дипломатическая любезность в адрес посла США, то любезность знаковая, хотя «восток – дело тонкое».Напомним, в начале 90-х годов русский язык утратил в Монголии положение самого популярного иностранного языка, и винить в этом монголов нельзя, так как после краха СССР Россия не смогла финансировать продвижение изучения русского языка в соседней стране, хотя достижения в этом направлении впечатляли. К середине 1990-х годов прошедшего столетия 67% всего взрослого населения Монголии умели читать и понимать по-русски, почти половина населения могла писать по-русски, а 34% даже говорили по-русски.Да и сейчас состояние с русским языком в Монголии не совсем «аховое». В муниципальных общеобразовательных школах сохранялось обязательное изучение русского языка в 7-8 классах, а, начиная с 2016 года, русский язык в средней школе начинали преподавать и в 10-12 классах, как обязательную дисциплину. В стране существуют два типа русских школ. Первый тип — школы, работающие по российским программам и стандартам, выдающие российские образовательные документы — это средняя школа при посольстве России в Монголии, столичная Российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке, которых, правда, единицы. После 33-летнего перерыва в стране возобновился телевизионный конкурс русского языка «Мы поедем в Артек».Россия планирует развивать проекты по поддержке русского языка в Монголии, заявлял в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с монгольским коллегой Нямцэрэнгийн Энхтайваном, сообщал ТАСС . По словам главы МИД РФ, в течение последних нескольких лет Россия последовательно увеличивала количество стипендий, предоставляемых гражданам Монголии для обучения в российских вузах. «Сейчас число студентов из Монголии, которые обучаются в России, составляет около трех тысяч», - указал он.В провинциях Монголии объявляются Годы русского языка и культуры параллельные таким Годам монгольского языка и культуры в регионах РФ. Три года назад Центр русского языка открылся в монгольском городе Чойбалсан.Ну, а жителям Бурятии, владеющим родным языком, беспокоиться о коммуникации в Монголии и вовсе не приходится. Уж, как-нибудь: с божьей помощью.И еще просто для иллюстрации. Ситуация в Монголии не уникальна. Число иностранцев, которые изучают русский язык или обучаются на нем в школах, колледжах и вузах, со времен распада СССР сократилось почти в два раза. В начале 1990-х годов количество иностранцев, изучавших русский язык, составляло 74,6 миллиона человек. К 2014 году их число сократилось до 51,2 миллиона, к 2018-му - до 38,2 миллиона. Без учета стран бывшего СССР число изучавших русский упало по всему миру за постсоветский период с 20 миллионов человек до чуть более миллиона.Фото: pixabay.com