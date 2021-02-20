«ЭкоАльянсу» вновь добавят денег из бюджета

Региональному мусорному оператору нужна новая гарантия на реструктуризацию кредита
Бюджетный комитет Народного Хурала Бурятии одобрил поправку в бюджет, согласно которой региональному мусорному оператору компании «ЭкоАльянс» должны быть дополнительно выделены 39,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе парламента.
По словам министра финансов Бурятии Георгия Мадаева, «это новая гарантия на реструктуризацию кредита». Однако депутаты весьма критично отнеслись к предложенной поправке. По мнению многих парламентариев, эти средства лишь временно облегчат финансовую ситуацию на предприятии, тогда как требуется кардинальное решение со стороны исполнительной власти.
«Есть ли у вас план выхода из ситуации?» - поинтересовался депутат Народного Хурала Матвей Баданов у и.о. министра природных ресурсов и экологии Натальи Тумуреевой.
Его поддержал коллега Баир Цыренов, предложив профильному министерству выработать стратегию выхода из сложившейся ситуации. А вот ответы чиновника о «неплатежах и несобираемости» денег за предоставленные услуги, о массовом банкротстве регоператоров по всей стране, свидетельствовали о кризисе в «мусорном» вопросе.
«Несмотря на предоставленные налоговые льготы, госгарантию, мы все больше погружаемся в проблему. Когда-то мы это проходили, дав гарантию «Грузовой компании». Если случится банкротство «ЭкоАльянса», кто понесет ответственность - глава Бурятии, министр?» - спрашивал депутат Игорь Бобков.
По итогам голосования депутаты все же одобрили эту поправку. Но окончательное решение будет принято на очередной шестнадцатой сессии Народного Хурала, которая состоится 25 февраля.
Напомним, мусорный кризис недавно обсуждался и на совещании у главы Бурятии. Там недавно назначенный новый руководитель «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин пообещал, что ближайшее время компания наладит вывоз ТКО в соответствии с прежними графиками. Также руководитель мусорного оператора призвал жителей республики с пониманием отнестись к возникшей ситуации и принес извинения «за возникшие временные трудности в транспортировании отходов в районах».
Ряд других поправок в бюджет не вызвали особых споров. Группа депутатов - Игорь Марковец, Светлана Будаева, Валерий Цыремпилов, Солбон Дашинимаев, Дмитрий Швецов, Анатолий Кушнарев, Найдан Чимбеев и другие, предложили проиндексировать размер средств на бесплатное питание льготной категории учащихся. Для этого они внесли поправку в расходную часть республиканского бюджета в размере 4,7 миллиона рублей.
Одобрение у депутатов комитета получила поправка главы Бурятии о выделении 3,5 миллиона рублей на развитие «собачьих» приютов. Положительное решение дали на поправку председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам , молодежной политики, общественным и религиозным объединениям Аркадия Цыбикова, предусматривающую выделение одного миллиона на премию главы Бурятии за развитие и популяризацию бурятского языка и полтора миллиона на издание краеведческой и детской литературы.
По инициативе ряда депутатов, выделяются деньги на проектные работы детской поликлиники в Кяхте в сумме 3,1 миллиона рублей. А также - на строительство очистных сооружений в селе Таловка Прибайкальского района.
Фото: ulan-ude-info.ru
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