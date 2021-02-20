В Бурятии за время пандемии от COVID-19 умерли 700 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике приблизилось к 33 тысячам



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 915. Это на 107 случаев больше, чем было в пятницу, 54% (17 390) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 700 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 107 новых случаев коронавируса : 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1475 человек.



В стационарах получают лечение 727 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 504. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение проходят 898 пациентов с COVID-19, наблюдается 208 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 30590 (+155) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 260 коек, занято – 727, свободно – 533 койки. Занятость коечного фонда составляет 57,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2440 человек, с нарастающим итогом – 830 582 человек.



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