В Бурятии педагогов и медиков принуждают ставить вакцину от ковида

Уполномоченный по правам человека уже готовит обращение в прокуратуру





Сегодня Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила о поступившей к ней жалобе педагогов Татуровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса.

Отметим, в соцсетях также появились сообщения о схожей ситуации и в сфере здравоохранения. В качестве доказательства приводится письмо за подписью главы Минздрава Бурятии Евгении Лудаповой, которая требует от руководителей подведомственных организаций разъяснить медперсоналу последствия отказа от вакцинации от COVID-19. В приложении к письму упоминается, что прививка это вид медицинского вмешательства, возможный только по добровольному информированному согласию гражданина. Но, за отказ от прививки медиков могут отстранить от работы, а далее идут такие слова, как «замечание», «выговор», «увольнение по соответствующим основаниям».















«Второй раз педагоги жалуются, что их заставляют поставить прививку (вакцину) от короновируса Covid-19. По первой жалобе Министерство образования оперативно приняло меры. Вчера в сети вайбер от руководства филиала колледжа вновь стали поступать сообщения такого содержания: «Уважаемые коллеги! Ваши заявление от отказа от прививки во внимание не берутся. Должен быть официальный отвод от врача. Летом, когда будем проходить медкомиссию, вам без прививки допуска к работе не будет. Поэтому мы должны пройти сейчас, или поставить или получить отвод», - рассказала омбудсмен.По мнению Юлии Жамбаловой, заставлять людей делать прививку недопустимо, граждане сами должны делать выбор.«Необходимо проводить разъяснительную работу, а не рассылать сообщения с угрозами о недопуске к работе. По данной ситуации готовлю обращение в органы прокуратуры», - сообщила уполномоченный.Фото: пресс-служба правительства Бурятии