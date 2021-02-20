В Улан-Удэ компания погорела на собаках

«Лайт групп» отстранена от закупок на два года за срыв отлова бродячих псов



В Бурятии реестр недобросовестных поставщиков пополнился компанией «Лайт групп». Она не исполнила в срок госконтракт на отлов бродячих собак в Улан-Удэ, сообщили в Бурятском УФАС.



Полагалось, что согласно условиям контракта, заключенного Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ в сентябре 2020 года, ООО «Лайт групп» до конца 2020 года окажет услуги в отношении не менее 1 433 псов. Однако компания представила отчетную документацию в отношении только 402 особей, что явилось основанием для расторжения контракта и обращения заказчика в УФАС согласно действующему законодательству о контрактной системе.



Письменных объяснений в адрес УФАС общество также не направило, на заседание комиссии представитель общества не явился. Между тем, факт недобросовестного поведения при исполнении контракта материалами дела установлен. Решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении должностного и юридического лиц (ООО «Лайт групп») в соответствии с частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ*.



Всего по итогам года в региональном разделе реестра Федеральной антимонопольной службы недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) состоит 82 (в 2019 году – 76) участника закупок. В 2020 году УФАС рассмотрело 105 (в 2019 – 136) обращений заказчиков, по итогам рассмотрения которых включено в реестр 36 участников закупок.



В этот реестр включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.



*В соответствии с частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности,

- влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.



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