Жители Улан-Удэ стали предавать четвероногих друзей

Хозяева отказываются признавать своих собак, боясь штрафов в 5 тысяч рублей за их «самовыгул»



В Улан-Удэ в связи с увеличением суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных на людей некоторые хозяева начали отказываться от своих собак, чтобы избежать денежного наказания.



«Протоколы стало составлять гораздо сложнее. Люди прячутся. Когда штраф был 500 рублей, было не так. Сейчас жители понимают, что штраф пять тысяч. И от собак отказываются: «Это не моя, просто забежала. Чужая». Тем не менее, по пять-шесть протоколов в день составляются», – отметил Сергей Гашев.



Кроме того, по его словам, в Улан-Удэ снизилось число заявок от горожан на отлов безнадзорных животных через телефоны единой дежурно-диспетчерской службы за счет активной работы районных оперштабов. «Людям стало удобнее подавать заявки в чаты Вайбера, где они видят обратную связь и благодарят за оперативность», - сообщили в администрации столицы Бурятии.



По заявкам горожан в последние дни были отловлены стаи собак в парке им. Орешкова, на Верхней Березовке, на Левоборежье и т. д. Несмотря на усиленную работу в микрорайоне Забайкальский, где произошло два резонансных нападения псов на ребенка и девушку, там все еще ежедневно отлавливают по две-три собаки.



«Работа штабов в районах продолжается. Сейчас налажена эффективная обратная связь в мессенджерах, в группах штабов по районам. Я лично отслеживаю все обращения и фото горожан. Количество обращений многократно снизилось, но, тем не менее, они поступают», – рассказал Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Управление административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжает ежедневные рейды. С 24 декабря проверено более 14,5 тысячи домовладений, составлено 265 протоколов об административных правонарушениях.



Во время рейдов проводится вакцинация всех домашних животных, также их регистрация, ведется разъяснительная работа среди населения, вручаются памятки об опасности заболевания бешенством и мерам по его предупреждению.







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ в связи с увеличением суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных и допущение нападения животных на людей некоторые хозяева начали отказываться от своих собак, чтобы избежать денежного наказания.«Протоколы стало составлять гораздо сложнее. Люди прячутся. Когда штраф был 500 рублей, было не так. Сейчас жители понимают, что штраф пять тысяч. И от собак отказываются: «Это не моя, просто забежала. Чужая». Тем не менее, по пять-шесть протоколов в день составляются», – отметил Сергей Гашев.Кроме того, по его словам, в Улан-Удэ снизилось число заявок от горожан на отлов безнадзорных животных через телефоны единой дежурно-диспетчерской службы за счет активной работы районных оперштабов. «Людям стало удобнее подавать заявки в чаты Вайбера, где они видят обратную связь и благодарят за оперативность», - сообщили в администрации столицы Бурятии.По заявкам горожан в последние дни были отловлены стаи собак в парке им. Орешкова, на Верхней Березовке, на Левоборежье и т. д. Несмотря на усиленную работу в микрорайоне Забайкальский, где произошло два резонансных нападения псов на ребенка и девушку, там все еще ежедневно отлавливают по две-три собаки.«Работа штабов в районах продолжается. Сейчас налажена эффективная обратная связь в мессенджерах, в группах штабов по районам. Я лично отслеживаю все обращения и фото горожан. Количество обращений многократно снизилось, но, тем не менее, они поступают», – рассказал Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Управление административного контроля Комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжает ежедневные рейды. С 24 декабря проверено более 14,5 тысячи домовладений, составлено 265 протоколов об административных правонарушениях.Во время рейдов проводится вакцинация всех домашних животных, также их регистрация, ведется разъяснительная работа среди населения, вручаются памятки об опасности заболевания бешенством и мерам по его предупреждению. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ с 1 марта к отлову бродячих собак приступает новый подрядчик.Фото: ulan-ude-info.ru