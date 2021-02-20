В Бурятии родители тяжелобольной Адисы создали волонтерский чат



После первого укола «Спинразы» малышка чувствует себя хорошо



В Улан-Удэ продолжается сбор денежных средств на лечение двухмесячной девочки Адисы, страдающей тяжелым заболеванием. В социальных сетях семья Гармаевых сообщила, что в телеграм-канале появился чат для волонтеров, желающих оказать помощь девочке.



- Дорогие друзья! Мы создали волонтерский чат в телеграмме. Мы вас очень ждём, нам нужна ваша помощь. Для присоединения пишите на Адисину страничку или @l_garmaev и @baira_life. Будем очень рады всем, - написали родители в соцсетях.



Кроме того, они сообщили, что после первого укола «Спинразы», который Адиса получила несколько дней назад, малютка чувствует себя хорошо.



- Адиса в больнице, реакция на первый укол «Спинразы» нормальная. Чувствует себя хорошо, ждём второй укол 27 февраля и домой до следующего укола. Будем выходить в прямые эфиры вместе с Адисой, рассказывать как дела у малышки, - поделились Гармаевы.



Родители не устают благодарить неравнодушных жителей Бурятии, которые помогают в сборе средств. Помимо этого, они ведут ежедневный отчет о поступивших деньгах.



- На самом деле вас столько много добрых и неравнодушных людей, которые помогают и не проходят мимо нашей беды . Мы бесконечно благодарны каждому, кто помогает и поддерживает нас, - пишут там же.



Напомним, у маленькой Адисы сложное генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Сбор денежных средств необходим для покупки самого дорогостоящего препарата в мире – Zolgensma. Его стоимость – 160 миллионов рублей. Инъекция препарата Zolgensma останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать. Пока же девочке оказывают поддерживающую терапию препаратом «Спинраза».



Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:



Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.



Счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.



Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.



Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574



Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.



ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.



Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.



Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.



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фото: pixabay.com В Улан-Удэ продолжается сбор денежных средств на лечение двухмесячной девочки Адисы, страдающей тяжелым заболеванием. В социальных сетях семья Гармаевых сообщила, что в телеграм-канале появился чат для волонтеров, желающих оказать помощь девочке.- Дорогие друзья! Мы создали волонтерский чат в телеграмме. Мы вас очень ждём, нам нужна ваша помощь. Для присоединения пишите на Адисину страничку или @l_garmaev и @baira_life. Будем очень рады всем, - написали родители в соцсетях.Кроме того, они сообщили, что после первого укола «Спинразы», который Адиса получила несколько дней назад, малютка чувствует себя хорошо.- Адиса в больнице, реакция на первый укол «Спинразы» нормальная. Чувствует себя хорошо, ждём второй укол 27 февраля и домой до следующего укола. Будем выходить в прямые эфиры вместе с Адисой, рассказывать как дела у малышки, - поделились Гармаевы.Родители не устают благодарить неравнодушных жителей Бурятии, которые помогают в сборе средств. Помимо этого, они ведут ежедневный отчет о поступивших деньгах.- На самом деле вас столько много добрых и неравнодушных людей, которые помогают и не проходят мимо нашей беды . Мы бесконечно благодарны каждому, кто помогает и поддерживает нас, - пишут там же.Напомним, у маленькой Адисы сложное генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Сбор денежных средств необходим для покупки самого дорогостоящего препарата в мире – Zolgensma. Его стоимость – 160 миллионов рублей. Инъекция препарата Zolgensma останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать. Пока же девочке оказывают поддерживающую терапию препаратом «Спинраза».Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.Счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.PayPal: garm_darima19@mail.ru Дарима Гармаевафото: pixabay.com