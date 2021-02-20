В Бурятии скончался заслуженный врач

Константин Васильев возглавлял несколько больниц, а после пенсии работал в наркодиспансере





Как сообщил Минздрав Бурятии, 19 февраля умер Константин Васильев, заслуженный врач РБ, врач-психиатр нарколог Республиканского наркологического диспансера.

Константин Васильев родился 23 ноября 1946 года в селе Орлок Осинского района Иркутской области. Трудовую деятельность начал в 1971 году в Иркутской областной психоневрологической больнице в должности санитара. После окончания Иркутского государственного мединститута в 1973 году работал в Ангарском НИИ гигиены труда и профзаболеваний. В системе здравоохранения Бурятии начал работать с 1981 года. С 1984 по 2006 год возглавлял Кыренскую центральную районную больницу, Санаторий «Саяны», Толтойскую участковую больницу, Заиграевскую центральную районную больницу.После выхода на заслуженный отдых, с марта 2009 года работал в Республиканском наркологическом диспансере в должности врача психиатра-нарколога.«Константин Васильев являлся опытным и очень грамотным врачом, старшим наставником для многих коллег. Пользовался огромным авторитетом в коллективе, доброжелательный и чуткий коллега и друг. Врач от бога, профессионал высокого уровня, грамотный управленец. К пациентам всегда проявлял индивидуальный подход, искренне сопереживал им. Непрерывно повышал свою квалификацию, постоянно учился, знакомился с новыми подходами и методами лечения. Наш коллега пример профессионального долголетия, ровно полвека посвятил медицине, пример высокой компетенции и активной жизненной позиции», - сообщили в Минздраве Бурятии.За добросовестный труд Константин Васильев награжден грамотами Минздрава РФ и РБ, администрации Улан-Удэ и медучреждений, имеет почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия I степени».«Министерство здравоохранения и Республиканский наркологический диспансер выражают глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам. Память о Константине Васильеве навсегда останется в наших сердцах», отметили в Минздраве.Фото: Минздрав Бурятии