День защитника Отечества остается праздником пены для бритья и одеколона

Между тем, самый желанный подарок на 23 февраля для мужчин - смартфон



В подарок на День защитника Отечества российские мужчины чаще всего хотят получить смартфон, но им обычно дарят одежду, аксессуары, парфюмерию и косметику, сообщает портал



Итак, самый желанный подарок на 23 февраля — смартфон: его хотели бы получить 11% респондентов. Одежде или аксессуарам были бы рады 10% опрошенных, подарку в денежном эквиваленте - 8%. Еще 6% мужчин в День защитника Отечества мечтают о проявлениях любви и заботы со стороны женщин. В 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, российские мужчины нуждались в этом вдвое чаще: тогда о потребности в нематериальных знаках внимания говорили 14% опрошенных.



Об автомобиле или мотоцикле в канун 23 февраля мечтают 4% опрошенных: это намного меньше, чем 12 лет назад, когда получить на 23 февраля машину хотели 9% мужчин. О том, что лучшие подарки для них - это недвижимость, отдых и парфюмерия, рассказали по 2% респондентов. По 1% назвали самыми желанными для себя подарками алкоголь, оружие или инструменты. Что-то более необычное (например, собаку, билеты в театр или на концерт, спортивную экипировку или спиннинг) хотел бы получить каждый пятый мужчина (20%).



Однако, по данным исследования SuperJob, далеко не всем из этих желаний суждено сбыться. В действительности же чаще всего российские мужчины получают в подарок вовсе не квартиры и машины, а одежду и аксессуары, а также парфюмерию и косметику: об этом рассказали по 19% респондентов.



По сравнению с 2009 годом, одежду стали дарить чаще, а вот парфюмерию и косметику - реже. Еще 8% россиян получают в подарок на 23 февраля бритвенные принадлежности. Любовь, заботу и внимание в праздничный день ощущают на себе 5% опрошенных.



Трем мужчинам из 100 обычно дарят деньги. По 2% респондентов рассказали, что часто получают в подарок «всякую ерунду», а также открытки, алкоголь и сувениры (по сравнению с 2009 годом, популярность такого рода подарков снизилась). И напротив, «нужные вещи» получает 1% российских мужчин. Столько же рассказали, что им зачастую дарят канцелярские принадлежности. Еще 18% поделились опытом получения других подарков: ужина в ресторане, рыболовного инвентаря, автомобильных аксессуаров и книг.



К слову, россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником. Каждый второй россиянин считает 23 февраля профессиональным праздником военных. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для каждого десятого этот день является просто дополнительным выходным в календаре. Мужчины называли 23 февраля профессиональным праздником чуть чаще женщин: 51% против 48%. Чаще всего же с Днем защитника Отечества ассоциируют дату россияне до 34 лет (54%). Женщины же чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин (41% против 32% среди мужчин).



По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, 23 февраля считают профессиональным праздником военных все больше россиян: 41% 13 лет назад и 50% сейчас. Может, они и правы…



Фото: «Номер один» В подарок на День защитника Отечества российские мужчины чаще всего хотят получить смартфон, но им обычно дарят одежду, аксессуары, парфюмерию и косметику, сообщает портал SuperJob . В канун мужского праздника его специалисты изучили пожелания сильной половины человечества и сравнили их с реальностью, опросив 1600 мужчин старше 18 лет.Итак, самый желанный подарок на 23 февраля — смартфон: его хотели бы получить 11% респондентов. Одежде или аксессуарам были бы рады 10% опрошенных, подарку в денежном эквиваленте - 8%. Еще 6% мужчин в День защитника Отечества мечтают о проявлениях любви и заботы со стороны женщин. В 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, российские мужчины нуждались в этом вдвое чаще: тогда о потребности в нематериальных знаках внимания говорили 14% опрошенных.Об автомобиле или мотоцикле в канун 23 февраля мечтают 4% опрошенных: это намного меньше, чем 12 лет назад, когда получить на 23 февраля машину хотели 9% мужчин. О том, что лучшие подарки для них - это недвижимость, отдых и парфюмерия, рассказали по 2% респондентов. По 1% назвали самыми желанными для себя подарками алкоголь, оружие или инструменты. Что-то более необычное (например, собаку, билеты в театр или на концерт, спортивную экипировку или спиннинг) хотел бы получить каждый пятый мужчина (20%).Однако, по данным исследования SuperJob, далеко не всем из этих желаний суждено сбыться. В действительности же чаще всего российские мужчины получают в подарок вовсе не квартиры и машины, а одежду и аксессуары, а также парфюмерию и косметику: об этом рассказали по 19% респондентов.По сравнению с 2009 годом, одежду стали дарить чаще, а вот парфюмерию и косметику - реже. Еще 8% россиян получают в подарок на 23 февраля бритвенные принадлежности. Любовь, заботу и внимание в праздничный день ощущают на себе 5% опрошенных.Трем мужчинам из 100 обычно дарят деньги. По 2% респондентов рассказали, что часто получают в подарок «всякую ерунду», а также открытки, алкоголь и сувениры (по сравнению с 2009 годом, популярность такого рода подарков снизилась). И напротив, «нужные вещи» получает 1% российских мужчин. Столько же рассказали, что им зачастую дарят канцелярские принадлежности. Еще 18% поделились опытом получения других подарков: ужина в ресторане, рыболовного инвентаря, автомобильных аксессуаров и книг.К слову, россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником. Каждый второй россиянин считает 23 февраля профессиональным праздником военных. Мужским днем 23 февраля назвали 36% опрошенных. Для каждого десятого этот день является просто дополнительным выходным в календаре. Мужчины называли 23 февраля профессиональным праздником чуть чаще женщин: 51% против 48%. Чаще всего же с Днем защитника Отечества ассоциируют дату россияне до 34 лет (54%). Женщины же чаще называли 23 февраля праздником для всех мужчин (41% против 32% среди мужчин).По сравнению с аналогичным исследованием 2008 года, 23 февраля считают профессиональным праздником военных все больше россиян: 41% 13 лет назад и 50% сейчас. Может, они и правы…Фото: «Номер один»