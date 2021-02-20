В Бурятии предъявили обвинение гражданину КНР - организатору контрабанды леса

Ему инкриминируется незаконный вывоз из РФ более 100 кубометров лесоматериалов на сумму свыше 1 млн рублей



В Бурятии гражданину КНР предъявлено обвинение в совершении контрабанды крупной партии лесоматериалов в рамках уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, еще в прошлом году житель Поднебесной в составе группы приобрел у одного недобросовестного лесозаготовителя документы на древесину. В текущем году использовал их для вывоза за границу более 100 кубометров лесоматериалов хвойных и лиственных пород на сумму свыше миллиона рублей, при этом зная, что предоставил в таможенные органы заведомо ложные сведения о происхождении вывозимого леса.



По ходатайству следственных органов предполагаемому организатору криминального бизнеса по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Китайскому бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: Бурятская таможня

