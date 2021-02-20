Минтранс Бурятии объявил прием заявок на маршрут Улан-Удэ-Ошурково

Прежний перевозчик не справился с обязанностями, пока жителей села обслуживают машины дублирующих маршрутов



Минтранс Бурятии активно решает вопрос о восстановлении регулярных рейсов маршрута №131 в пригородное с Улан-Удэ село Ошурково. Прежний перевозчик – товарищество «Меридиан» - не справился с обязанностями и в феврале прекратил выполнять рейсы Улан-Удэ – Ошурково.



Контракт с этим перевозчиком аннулирован в соответствии с законодательством. На сегодня перевозки здесь ведут автобусы с дублирующего маршрута, сообщили в пресс-службе ведомства.



В минтрансе проведено совещание с главой поселения «Сотниковское» и с представителем ООО «Транзит», где был оговорен ряд мер для восстановления транспортного обслуживания жителей села Ошурково межмуниципальными маршрутами № 155 Улан-Удэ – Еловка и № 348 Улан-Удэ – Ильинка. А после состоялся сельский сход с жителями и представителями администрации поселения «Сотниковское»,минтранса Бурятии и перевозчиком. По его результатам решили осуществлять перевозку жителей силами этих маршрутов до подведения итогов конкурса.



Расписание маршрутов изменили и приблизили к расписанию 131-го маршрута. Информацию о расписании распространили в группе Вайбер жителей поселка Ошурково, а также в автобусах. Жители могут направить в министерство предложения об изменении расписания маршрутов № 155, № 348.



На официальном сайте министерства транспорта Бурятии размещено извещение на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту № 131 Улан-Удэ – Ошурково без проведения открытого конкурса. С 16 февраля начат прием заявок.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

