007 не пройдет

Избирком, словно цепной пес, встал на страже страны от иностранных агентов

Джеймс Бонд, Джейсон Борн и даже герой Тома Круза из серии фильмов «Миссия невыполнима» отныне не смогут тайно пробраться в республику и получить должность депутата. Избирком, словно цепной пес, встал на страже страны от иностранных агентов. Обойти новые правила не помогут никакие шпионские штучки.

На самом деле речь идет об изменениях в законе, сейчас рассматриваемых в Госдуме. Если их примут (а в этом мало кто сомневается), то человек, выдвигающийся на любую выборную должность, должен будет сообщить не только о судимостях и прочем, но и о том, является ли он иностранным агентом.Правда, не в том смысле, в котором мы привыкли слышать это словосочетание в голливудских фильмах. Под иностранными агентами чиновники теперь подразумевают тех, кто получает деньги из-за границы.Так что стать новым джеймсом бондом теперь куда проще: просто попросите вашу бабушку из Монголии или Белоруссии скинуть вам пару тысяч рублей на кроссовки. И – вуаля – вы иностранный агент. Со всеми вытекающими