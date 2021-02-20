20.02.2021
В Улан-Удэ бизнесмен осужден за контрабанду крупной партии леса

В Улан-Удэ бизнесмен осужден за контрабанду крупной партии леса

Он приговорен к трем годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей

В Улан-Удэ местный предприниматель  признан виновным в «приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой» и в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой».

Следствием и судом установлено, что подсудимый, руководя организованной группой, в период с 2017-й по 2018-й годы организовал приобретение, хранение, перевозку железнодорожным транспортом и сбыт незаконно заготовленной древесины в Китай. В результате преступной деятельности было незаконно экспортировано 6,7 тысячи кубометров леса общей стоимостью более 40 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил осужденному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в управлении.

Фото: pixabay.com

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