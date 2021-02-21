Более 700 жителей Бурятии скончались от коронавируса

С начала пандемии вирус унес жизни 702 человек





По информации управления Роспотребнадзора, 21 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 020 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 105 человек. За сутки умерло два человека.

54% (17 446) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 105 новых случаев COVID-19: 82 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 30719 человек, в том числе – 129 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 46 пациентов.

В стационарах получают лечение 731 пациент с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 495. В отделениях реанимации находится 72 пациента (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1136 коек, занято – 731, свободно – 405 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,3%.

Амбулаторное лечение проходят 868 пациентов с COVID-19, наблюдается 240 человек.

Круг контактных лиц составляет 1585 человек.



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